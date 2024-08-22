Узбекистан параллельно атомному проекту с РФ начинает масштабную стройку ветроэлектростанций на 8000 МВт.

В настоящий момент Узбекистан активно развивает энергосистему страны. Несмотря значительные запасы урановой руды до последнего времени в стране не проводилось работ направленных на развитие мирного атома. По данным ряда экспертов на Узбекистан оказывалось прямое давление в вопросе строительства АЭС по технологиям «Росатома». При этом речь об отказе от строительства АЭС не стояла, однако по ряду причин Французский, Корейский и Китайской проекты не смогли предложить приемлемые условия.

Несмотря на все сложности, был найден компромисс и в мае 2024 года состоялось подписание соглашения о сотрудничестве, согласно которому в Узбекистане будут построены 6 малых энергоблоков общей мощностью 330 МВт базирующихся на на базе реакторов, используемые на российских атомных ледоколах. К настоящему моменту на выбранной площадке уже начаты строительные работы для закладки АЭС.

Так как изначальные планы на строительство АЭС мощностью 1200 МВт не будут реализованы, в Узбекистане стартует еще один крупный проект не столь широко освещаемый в России. Компания «ACWA Power» начинает строительство проекта "Beruniy Wind IPP". На церемонии закладки фундамента присутствовал Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, Ожидается, что проект после выхода на полную мощность будет производить до 8000 MBт используя возобновляемые источники энергии.

На первом этапе в рамках проекта Beruniy Wind IPP будет использована ветроэлектростанция мощностью 200 МВт и аккумуляторная система хранения энергии мощностью 100 МВт в Берунийский районе Каракалпакстана. В проект инвестируется 260 млн долларов США.

На втором этапе планируется стройка двухконтурной линии электропередачи на 220 кВ протяженностью 45 км до узловой подстанции Берунийского района, а также систему накопления электроэнергии мощностью 100 МВт. Срок коммерческой эксплуатации проекта намечен на четвертый квартал 2026 года.

Узбекистан является вторым по величине рынком «ACWA Power» по объему инвестиций, в настоящее время компанией реализуется 15 проектов на общую сумму до 15 миллиардов долларов США. Таким образом, в случае успеха можно ожидать дальнейшего продолжения развития ВИЭ в Узбекистане