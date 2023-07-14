реклама
Electronic Arts поделилась своим первым взглядом на футбольные видеоигры следующего поколения с момента отделения от бренда FIFA в прошлом году.
реклама
Новые дополнения к игре включают введение женского футбола на поле Ultimate Team и технологию HyperMotionV.
Был продемонстрирован первый взгляд на игровой процесс EA SPORTS FC 24, в котором освещались новейшие технологии, делающие игру максимально реалистичной.
HyperMotionV, по сути, берет данные более чем со 180 профессиональных футбольных матчей среди мужчин и женщин для создания уникальных движений и анимации, максимально приближенных к футбольным.
На обложке игры Ultimate Edition изображены все большие звезды, в том числе австралиец Сэм Керр, а также Дэвид Бекхэм, Роналдиньо Гаучо и покойный великий Пеле.
Официальной звездой обложки игры стал нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Хааланд.
Сэм Керр изображен на обложке игры Ultimate Edition вместе с поколениями футбольных легенд.
Эрлинг Хааланд - главная звезда обложки игры.