Это будет первая игра от Electronic Arts про футбол без контракта с FIFA .

Это первая футбольная игра EA Sports после отделения от бренда FIFA.

Electronic Arts поделилась своим первым взглядом на футбольные видеоигры следующего поколения с момента отделения от бренда FIFA в прошлом году.

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Новые дополнения к игре включают введение женского футбола на поле Ultimate Team и технологию HyperMotionV.

Был продемонстрирован первый взгляд на игровой процесс EA SPORTS FC 24, в котором освещались новейшие технологии, делающие игру максимально реалистичной.

HyperMotionV, по сути, берет данные более чем со 180 профессиональных футбольных матчей среди мужчин и женщин для создания уникальных движений и анимации, максимально приближенных к футбольным.

На обложке игры Ultimate Edition изображены все большие звезды, в том числе австралиец Сэм Керр, а также Дэвид Бекхэм, Роналдиньо Гаучо и покойный великий Пеле.

Официальной звездой обложки игры стал нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Хааланд.

Сэм Керр изображен на обложке игры Ultimate Edition вместе с поколениями футбольных легенд.

Эрлинг Хааланд - главная звезда обложки игры.

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