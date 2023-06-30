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Искусственный интеллект (ИИ) стал модным словом в мире технологий. Почти каждая технологическая компания пытается сделать поворот в сторону ИИ, а это означает, что навыки ИИ весьма востребованы. Помня об этом, Microsoft объявила о новой инициативе по развитию навыков искусственного интеллекта. В сообщении LinkedIn Кейт Бенкен, корпоративный вице-президент Microsoft, подробно рассказала, что может предложить Microsoft.
Сертификационный курс по генеративному ИИ.
Microsoft сотрудничает с LinkedIn Learning, чтобы запустить первый профессиональный сертификат по генеративному ИИ на рынке онлайн-обучения. В ходе курса работники изучат вводные концепции искусственного интеллекта, в том числе познакомятся с основными структурами искусственного интеллекта, и получат сертификат для развития карьеры карьеры.
Microsoft заявила, что профессиональный сертификат по генеративному ИИ в настоящее время доступен на английском языке и в ближайшие месяцы будет запущен на испанском, португальском, французском, немецком, упрощенном китайском и японском языках в LinkedIn Learning.
Курс будет доступен бесплатно в рамках конкурса New Generative AI Skills Grant Challenge 2025.
Бенкен также сообщил, что Microsoft запускает конкурс на получение грантов в области генеративного ИИ, открытую программу грантов для изучения, разработки и реализации того, как некоммерческие, социальные предприятия, исследовательские или академические учреждения могут обучать и расширять возможности рабочей силы для использования генеративного ИИ.
«Этот глобальный грант будет поддерживать организации, повышающие квалификацию и экономический рост, особенно те, которые сосредоточены на справедливом и управляемом сообществом внедрении генеративного ИИ для исторически маргинализированных групп населения по всему миру. В дополнение к финансовой поддержке лауреаты получат доступ к групповому опыту, мероприятиям Microsoft, ресурсам облачных вычислений на базе Azure, а также к обучению работе с данными и техническим рекомендациям от экспертов Microsoft и GitHub», — сказала она в своем посте.
В настоящее время на грант принимаются заявки, крайний срок подачи первоначальных предложений — 15 августа 2023 года. Microsoft объявит победителей позже в этом году.