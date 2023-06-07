Создатель Black Mirror попросил ChatGPT написать сценарий эпизода и результат получился ужасным.

«Черное зеркало», научно-фантастический сериал-антология Netflix, известен тем, что исследует технопаранойю и влияние искусственного интеллекта на общество. С появлением ChatGPT и разговорами о сценариях, созданных ИИ, это был лишь вопрос времени, когда создатель шоу Чарли Брукер тоже попробует новый инструмент. В беседе с журналом Empire известный писатель рассказал, что он попросил ChatGPT написать для него эпизод «Черного зеркала», и это дало неутешительные результаты, поскольку бот просто смешал сюжеты существующих эпизодов. Это, конечно, было ожидаемо, учитывая, что такие языковые модели ИИ просто имитируют большое количество существующих текстов и перефразируют их.

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«Первое, что я сделал, это набрал «создать эпизод «Черного зеркала», и я получил что-то, что на первый взгляд выглядит правдоподобно, но на второй взгляд — полная ерунда. Потому что все, что сделал ChatGP, это смешал вместе все сюжеты прошлых эпизодов «Черного зеркала», в такой работе нет никакой настоящей оригинальной мысли», — сказал Брукер в интервью.

Как и в случае с любым эпизодом «Черного зеркала», тест показывает, что проблема заключается не в самой технологии, а в человеке, который ее использует. На фоне продолжающейся забастовки писателей в Голливуде, эксперты открыто заявляют, что ИИ можно использовать просто для облегчения их рабочего процесса, а не для того, чтобы бот выполнял всю работу. Это также было предметом споров, когда писатели боролись за реализацию мер безопасности, которые не позволили бы ИИ украсть их работу.

Ввод самых простых запросов не даст жизнеспособных результатов. Тем не менее, поработав с технологией ChatGPT, Брукер смог узнать, чего не следует делать в будущих эпизодах «Черного зеркала». «Я знаю, что написал множество эпизодов, в которых кто-то говорит: «О, я все время был внутри компьютера!», — сказал он. Я думаю, в этом кроется идея для новой серии «Черного зеркала». Нет смысла устраивать шоу-антологию, если вы не можете нарушить собственные правила». В предстоящем 6-м сезоне «Черного зеркала» Брукер пытается превзойти ожидания, намеренно переворачивая свои собственные предположения о том, что должно произойти в эпизоде. Некоторые образы «Черного зеркала», такие как антиутопия, останутся, хотя Брукер и Netflix растянули хронометраж, выбрав кинематографическую версию.

«Черное зеркало» возвращается после четырехлетнего перерыва — из-за пандемии COVID-19 — со звездным составом, в который входят Сальма Хайек ( «Вечные» ), Аарон Пол ( «Во все тяжкие» ), Кейт Мара («Карточный домик»), Зази Битц ( Джокер ), и Энни Мерфи ( Русская кукла ). Известно что Сальма Хайек фигурирует в эпизоде «Джоан ужасна», в котором обычная женщина с удивлением и потрясением, обнаруживает, что потоковая платформа запустила телеадаптацию ее жизни. Аарон Пол участвует в невыполнимой космической миссии в альтернативной версии 1969 года.

Все пять эпизодов шестого сезона «Черного зеркала» выйдут на Netflix 15 июня.

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