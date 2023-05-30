Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Proxvosst За пост начислено вознаграждение
Генеральный директор CD Projekt опровергает слухи о продаже компании
В Twitter поползли слухи о продаже легендарной CD Projekt
рекомендации
RTX 4060 Ti сразу со скидкой 15 000р
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
RTX 4060 Ti Gigabyte дешевле всех других
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K

Польский разработчик игр CD Projekt является создателем таких популярных игр, как Cyberpunk 2077 и серия The Witcher. Последние слухи в Твиттере за выходные предположили, что разработчик игр стал мишенью для Sony. Ранее ходили слухи, что CD Projekt является мишенью для Microsoft .

По сообщению агентства Reuters, генеральный директор компании Адам Кичински опроверг эти слухи, заявив, что CD Projekt не продается. "С нашей стороны ничего не изменилось. Я могу повторить то, что мы говорили на протяжении многих лет - CD Projekt не продается. Мы хотим оставаться независимыми", - сказал Кичински на телефонной конференции по итогам первого квартала. «Очень интересно идти своим путем, так что это всего лишь слухи», — добавил он, комментируя упомянутые слухи.

Результаты CD Projekt за первый квартал

реклама

Разработчик игр сообщил о росте квартальной чистой прибыли на 1% в годовом исчислении. Также сообщается, что компания планирует выпустить дополнение к ролевой игре Cyberpunk 2077. CD Projekt также объявила, что, несмотря на падение выручки на 19% в годовом исчислении до 174,8 млн злотых (41 млн долларов), чистой прибыли удалось достичь 69,7 млн злотых (16,8 млн долларов).

Дорожная карта CD Projekt на ближайшие годы

рекомендации
-8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-220000р на 8K Samsung 75" - смотри цену
Много <b>4070</b> в Ситилинке
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
-17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр

Прошло два года с тех пор, как CD Projekt анонсировала новый крупный релиз. Разработчик собирается запустить Cyberpunk 2077: Phantom Liberty в Лос-Анджелесе 8 июня во время Summer Game Fest: Play Days.

«Мы также планируем ряд других мероприятий по всему миру, и в ближайшие недели у нас будет больше информации, которой мы сможем поделиться».
Phantom Liberty станет последней игрой, созданной на собственном движке RED. В отчете утверждается, что CD Projekt перейдет на внешний Unreal Engine 5 для своих будущих проектов. Эти новые проекты включают в себя новую трилогию «Ведьмак», ремейк «Ведьмака 1» и сиквел «Киберпанк».

Кроме того, на сегодняшний день CD Projekt продала более 20 миллионов копий Cyberpunk 2077. Компания также объявила количество продаж игры «Ведьмак 3: Дикая Охота». На данный момент компания продала более 50 миллионов копий игры, а продажи всей трилогии «Ведьмак» превысили 75 миллионов копий.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#cd projekt #summer game fest
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Разработчиков Cyberpunk 2077 обязали выплатить инвесторам почти 2 млрд долларов за обман игроков
Summer Game Fest 2023 стартует 8 июня 2023 года с прямой трансляции c Джеффом Кейли
Cyberpunk 2077 получит поддержку Ray Tracing
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Bloomberg: российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» медленная и не способна маневрировать
245
Для завершения СВО нужен бросок в сторону Днепра — Пригожин
19
Залужный опубликовал ролик с подписью "Пришло время возвращать свое"
33
Российские дроны-камикадзе Герань-3 уничтожили последний ЗРК Patriot в Киеве в аэропорту Жуляны
60
Британская разведка отмечает переброску ВС РФ с Дальнего Востока на защиту границы с Украиной
4
ЧВК Вагнер численностью 500 тысяч человек сможет взять Киев, считает крымский бизнесмен
19
Xiaomi выпустила умную беговую дорожку за 21 000 рублей
1
Arm анонсировала ядра Cortex-A520, Cortex-A720, Cortex-X4 и Immortalis G720
1
Сырский рассказал о "Бахмутской мышеловке" и о планах по наступлению на Донбасском направлении
5
"Гибридный удар" ВС РФ вывел из строя несколько летательных аппаратов ВСУ в Хмельницкой области
+
Пригожин отдал распоряжение передать продукцию завода шампанских вин в Артемовске в ведение МО РФ
3
Российские силы провели операцию возмездия после ударов ВСУ по Брянской области
3
Российские средства ПВО перехватили три крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow
4
Arm представляет Cortex-X4 и графический процессор Immortalis
+
Подоляк: Для переговоров нужен "немедленный вывод всех войск с суверенной территории Украины"
4
Белгородский губернатор рассказал об американцах и поляках среди диверсантов, атаковавших область
6
Xiaomi назвала 58 смартфонов, которые завершили жизненный цикл и не получат MIUI 14 на Android 13
3
Подоляк развил свою «идею» мирного урегулирования: демилитаризованная зона вглубь Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областей
50
Как размещение российских боеголовок в Беларуси меняет всю международную расстановку сил
27
iPhone 15 Pro Max может обладать теми же камерами и экраном, что и iPhone 14 Pro Max
1

Популярные статьи

Как развивались события 22 мая во время вторжения украинской ДРГ в Белгородскую область
16
О значении взятия Артёмовска и 3 варианта развития событий после него
50
Цена Ryzen 5 5500 упала ниже 10 000 рублей — собираем отличный игровой компьютер для новых игр
49
Правильно подбираем комплектующие для ПК
38
Собираю геймерский ПК для 2К под себя – Radeon RX 6750 XT + Ryzen 7 5800X3D всего за 120 000р
25
Альянс AUKUS отказывается от атомных подлодок в пользу беспилотных роев с искусственным интеллектом
8
Итоги гоночного уик-энда 27-28 мая
11
В симуляторе боя китайцы потопили авианосную группу ВМС США тремя залпами гиперзвуковых ракет
5
Обзор NVME накопителя Silicon Power UD85 объемом 2 ТБ: малый нагрев, немалый объем и PCIe 4
8
Ремонт видеокарты после некачественного сервиса - как избежать проблем
12

Сейчас обсуждают

Quadross
15:51
Да сколько же у хохлов их есть?! Уже ж 100500 уничтожили, а они все есть и есть...
Армия России нанесла массированные удары по центрам принятия решений на Украине — Минобороны
kilobait3
15:49
лучше своих пока я на рынке не встречал. а это что. 4к и 59, ну это пздц просто. решение на свопе это днище бюджетного рынка. при таком контроллере так душить накопитель это грешно!
Обзор NVME накопителя Silicon Power UD85 объемом 2 ТБ: малый нагрев, немалый объем и PCIe 4
dirty_bat
15:49
или на продовольствие тем же бедным африканским странам
Пригожин отдал на строительство храма в РФ $10 000 000, которые получил от африканского диктатора
Midosa
15:49
Чем лично тебе мешают: а) "пидерасы" б) однополые браки?
Москва под ударом дронов-камикадзе – беспилотник влетел в окно на 14 этаже, где спали 3 человека
SH102
15:48
ну да, 15-й месяц скоро. и до Москвы долетать уже стало.....
СК РФ возбудил уголовное дело о террористическом акте после атаки беспилотниками по Москве
Дима Ворон
15:46
Чё? У mi a2 lite девственный андроид Типо чистый, как есть. О каком MIUI идёт речь для данного аппарата?
Xiaomi назвала 58 смартфонов, которые завершили жизненный цикл и не получат MIUI 14 на Android 13
Андрей Филинский
15:45
Вы так говорите, как будто это что-то важное.
NVIDIA будет готова перешагнуть порог капитализации в $1 трлн именно сегодня
хахахер
15:42
покололи штабы натовцам.Когда украину не возьмут в нато,то хохлы поймут,что их жёстко кинули и пойдут вырезать страны европы,ну а мы будем есть попкорн и смотреть на происходящее
Армия России нанесла массированные удары по центрам принятия решений на Украине — Минобороны
Константин Гордеев
15:41
Да пускай бегут куда хотят, я не могу решать за всех людей. Все взрослые, у каждого своя голова на плечах. Ну я уверен, тот кто бежит, хочет хорошей жизни, но у нас в России есть такая поговорка: Имее...
Москва под ударом дронов-камикадзе – беспилотник влетел в окно на 14 этаже, где спали 3 человека
kilobait3
15:41
креатив это самый дешевый билет в хороший звук. что ниже просто хлам. но лучше своего проекта никто не предложит и не сможет реализовать!
Обзор звуковых карт Creative Sound Blaster
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем