В Twitter поползли слухи о продаже легендарной CD Projekt

Польский разработчик игр CD Projekt является создателем таких популярных игр, как Cyberpunk 2077 и серия The Witcher. Последние слухи в Твиттере за выходные предположили, что разработчик игр стал мишенью для Sony. Ранее ходили слухи, что CD Projekt является мишенью для Microsoft .



По сообщению агентства Reuters, генеральный директор компании Адам Кичински опроверг эти слухи, заявив, что CD Projekt не продается. "С нашей стороны ничего не изменилось. Я могу повторить то, что мы говорили на протяжении многих лет - CD Projekt не продается. Мы хотим оставаться независимыми", - сказал Кичински на телефонной конференции по итогам первого квартала. «Очень интересно идти своим путем, так что это всего лишь слухи», — добавил он, комментируя упомянутые слухи.



Результаты CD Projekt за первый квартал

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Разработчик игр сообщил о росте квартальной чистой прибыли на 1% в годовом исчислении. Также сообщается, что компания планирует выпустить дополнение к ролевой игре Cyberpunk 2077. CD Projekt также объявила, что, несмотря на падение выручки на 19% в годовом исчислении до 174,8 млн злотых (41 млн долларов), чистой прибыли удалось достичь 69,7 млн злотых (16,8 млн долларов).



Дорожная карта CD Projekt на ближайшие годы

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Прошло два года с тех пор, как CD Projekt анонсировала новый крупный релиз. Разработчик собирается запустить Cyberpunk 2077: Phantom Liberty в Лос-Анджелесе 8 июня во время Summer Game Fest: Play Days.



«Мы также планируем ряд других мероприятий по всему миру, и в ближайшие недели у нас будет больше информации, которой мы сможем поделиться».

Phantom Liberty станет последней игрой, созданной на собственном движке RED. В отчете утверждается, что CD Projekt перейдет на внешний Unreal Engine 5 для своих будущих проектов. Эти новые проекты включают в себя новую трилогию «Ведьмак», ремейк «Ведьмака 1» и сиквел «Киберпанк».



Кроме того, на сегодняшний день CD Projekt продала более 20 миллионов копий Cyberpunk 2077. Компания также объявила количество продаж игры «Ведьмак 3: Дикая Охота». На данный момент компания продала более 50 миллионов копий игры, а продажи всей трилогии «Ведьмак» превысили 75 миллионов копий.