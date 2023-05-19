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Google соглашается выплатить 39,9 миллиона долларов по иску о методах отслеживания местоположения
Google, базирующаяся в Маунтин-Вью, Калифорния, отрицает правонарушение, но соглашается на урегулирование.
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Генеральный прокурор штата Боб Фергюсон заявил в четверг, что Google заплатит штату Вашингтон 39,9 млн долларов за урегулирование судебного процесса, в котором подразделение Alphabet обвиняется в том, что оно вводит потребителей в заблуждение относительно своих методов отслеживания местоположения.

Мировое соглашение разрешает утверждения о том, что Google обманывал людей, заставляя их поверить в то, что они контролируют сбор и использование их личных данных поисковой и рекламной компанией.

На самом деле государство заявило, что Google может собирать эти данные и получать прибыль от них, даже если потребители отключают технологию отслеживания на своих смартфонах и компьютерах, нарушая частную жизнь потребителей.

Постановление о согласии, поданное в среду в Верховный суд округа Кинг, требует, чтобы Google был более прозрачным в отношении своих методов отслеживания и предоставил более подробную веб-страницу «Технологии определения местоположения», описывающую их.

 «Сегодняшняя резолюция возлагает на одну из самых влиятельных корпораций ответственность за ее неэтичную и незаконную тактику», — говорится в заявлении Фергюсона.

В ноябре Google согласился заплатить 391,5 миллиона долларов за рассмотрение подобных обвинений со стороны 40 штатов США.

Некоторые штаты, в том числе Вашингтон, решили самостоятельно подать в суд на Google из-за его методов отслеживания. Аризона достигла мирового соглашения с Google на 85 миллионов долларов в октябре прошлого года по одному из таких дел.

В ответ на вашингтонское соглашение Google сослался на свое более раннее заявление о межгосударственном соглашении, в котором говорится, что он рассмотрел различные проблемы, поднятые регулирующими органами, включая «устаревшую политику в отношении продуктов, которую мы изменили несколько лет назад».

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