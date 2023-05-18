Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Proxvosst За пост начислено вознаграждение
Tesla Bots: роботы-гуманоиды Илона Маска уже ходят и собирают вещи
Будущее все ближе и ближе и Tesla на острие прогресса.
рекомендации
-20000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
-9000р на RTX 4070 Gigabyte
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
-10% на и так дешевую 4070 Gigabyte Aorus
-10 000р на RTX 4070 в Ситилинке


реклама

Тесла сделал это! Спустя два года после того, как Илон Маск выдвинул идею создания роботов-гуманоидов, в этот вторник компания магната представила видео, в котором можно увидеть пять моделей Tesla Bot, также известных как Optimus, которые в отличие от первых прототип уже умеют ходить и брать в руки простые вещи.  

Изображения прототипов роботов-гуманоидов Tesla были представлены во время ежегодного собрания акционеров компании, на которых были показаны различные роботы Tesla, выполняющие простые задачи, прогуливающиеся по офису и другим объектам компании. Кроме того, показали, как эти роботы обнаруживают и запоминают среду, в которой они двигаются.

Намерение Теслы и Маска состоит в том, чтобы разработать роботов-гуманоидов, используя преимущества огромного количества существующего оборудования, разработанного для их электромобилей, и программного обеспечения, основанного на их технологии автономного вождения.

Во время мероприятия Илон Маск объяснил, что «Optimus сильно недооценены», однако он сказал, что спрос на ботов Tesla может достигать 10-20 миллиардов единиц.

Кроме того, он пришел к «уверенному прогнозу», что его роботы будут представлять «большую часть долгосрочной стоимости Tesla».   

Тесла-боты, какие они?

Боты Tesla — это гуманоидные, автономные, двуногие роботы общего назначения, способные выполнять небезопасные, повторяющиеся или скучные задачи, говорится на сайте компании.

Для этого Тесла требует создания программных стеков, которые обеспечивают баланс, навигацию, восприятие и взаимодействие с физическим миром.

Tesla заявила, что вместе с инженерами по глубокому обучению, компьютерному зрению, планированию движения, управлению, механике и общему программному обеспечению она стремится решить некоторые из самых сложных инженерных задач, которые возникают при создании робота-гуманоида.

рекомендации
Дешевая 4070 MSI - надо брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
-15000р на Ryzen 3950X - пора брать
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде

 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#tesla #илон маск #tesla bot
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

В Tesla может появиться рекламная кампания шоу Такера Карлсона – Илон Маск
Илон Маск назвал удаленную работу «морально несправедливой»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Авиационный специалист рассказал о перехвате и поражении российским Су-57 украинского Су-24 на СВО
22
Пригожин иронично ответил на запрос о передаче тела американца: "передам через главу ГУР Буданова"
10
Западные публицисты стали сомневаться в эффективности Patriot после сегодняшнего уничтожения данного ЗРК в Киеве
121
Появилась новая версия, почему Украина постоянно переносит свое масштабное контрнаступление
23
ВС РФ впервые подбили словенский Т-55S с кучей западных модификаций
16
Западные СМИ обсуждают удар ракетами Storm Shadow по Крыму и мосту для нарушения логистики ВС РФ
39
На улицах Киева найдены фрагменты ракет ЗРК Patriot последних версий, поражённых "Кинжалом"
42
Бетельгейзе за последние месяцы стала намного ярче, возможно эта звезда скоро взорвется сверхновой
10
RTX 3060 Ti получает скидку в $100 на фоне запуска RTX 4060 Ti
+
Как вероятно уничтожали батарею ЗРК "Patriot" в Киеве при помощи гибридной атаки "Кинжала" [Видео]
35
Чешские банки UniCredit Bank и Creditas начали закрывать счета граждан России и Беларуси
+
AMD движется к гибридному дизайну процессоров и всё шире внедряет ИИ
4
Осталось чуть-чуть: Пригожин сообщил о продвижении в Бахмуте и полной зачистке «Гнезда»
3
Разработку Battlefield Mobile свернули после негативной реакции сообщества на Battlefield 2042
1
Пригожин: в ближайшее время Артёмовск будет взят
23
В России завершились испытания 152-мм самоходного артиллерийского орудия 2С43 "Мальва"
13
В США заявили, что повреждённый «Кинжалом» ЗРК Patriot в Киеве «практически не пострадал»
25
МИД Венгрии подтвердил решение по продолжению блокирования финансовой помощи Украине от ЕС
4
CNN: ВС РФ активизировали атаки, чтобы перенести контрнаступление Украины
2
В США подтвердили, что сегодня ночью ЗРК Patriot в Киеве был «повреждён»
9

Популярные статьи

О том, как ВКС РФ с помощью ракеты "Кинжал" наказали американцев в Киеве
25
К линии фронта движется огромная колонна западной бронетехники ВСУ
16
Впечатления от GeForce RTX 3060 в игровом компьютере и почему ее не стоит покупать в 2023 году
59
Готовимся к большим бесплатным раздачам на летней распродаже Epic Games Store
22
10 захватывающих и красивых пошаговых стратегий последних лет на ПК
2
Твердотельные накопители «3D XPoint» в 10 раз превосходят по скорости обычные SSD
56
Выбираем лучший VPN для домашнего применения
22
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Май)
7
Собираем мощный игровой компьютер на одном из лучших процессоров для игр — Ryzen 7 5800X3D
23
Небольшое тестирование в игре Valkyrie Elysium
1

Сейчас обсуждают

Евгений Сом
13:07
Это только в твоих фантазиях ))) Японцы ездят на тачка в основном 3 года и потом сливают их т.к. там идут большие затраты на техосмотр. А сливают их обычно за границу. И если не будут везти напрямую к...
Преемник легенды: «Волга» – универсал ГАЗ-22
blbl
13:06
всё так же уверен, что будет полный кал
В Сети появился геймплей ранней версии «Смуты» от отечественных разработчиков
Aziza Ibrahim
13:04
Сами своими руками сломали ,и теперь конец большой Россииской империи
К линии фронта движется огромная колонна западной бронетехники ВСУ
Александр Жолудев
13:02
Ощущение такое, что нейросеть статью писала, давайте, погеймите на 20 ФПС.
Встроенная графика UHD 730 в бюджетных процессорах Intel позволяет проходить все современные игры
niuspb
13:01
Без видюшки на 13600k с ддр5 и водянкой собрал за 100к. Жду 4060ti.
Собираем мощный игровой компьютер на одном из лучших процессоров для игр — Ryzen 7 5800X3D
Pretender063
12:57
На свалке... Китайские авто - говно... Да и поставлять вам их никто не будет... И уж японцы - тем более... И запчастей к ним не будет.... ничего не будет... Так что газ-21/22 будет за счастье...
Преемник легенды: «Волга» – универсал ГАЗ-22
Сулейман Абубакаров
12:56
И после таких слов ещё кого-то в фашизме такие как вы обвиняете
Пригожин: в ближайшее время Артёмовск будет взят
Mur
12:53
Скоро они расскажут о таком количестве сбитых калибров, сколько Россия не производила.
Украина заявляет, что смогла сбить 29 ракет за ночь, включая 6 ракет "Калибр", но в Одессе взрывы
Александр Богачев
12:53
Автоматика любит вольтаж завышать почем зря, а райзены маленькие и с них тепло отвести тяжело
Собираем мощный игровой компьютер на одном из лучших процессоров для игр — Ryzen 7 5800X3D
Вадим Кудрявцев
12:48
как достали эти высеры о виртуальных сборках,по 5 раз на неделю
Собираем мощный игровой компьютер на одном из лучших процессоров для игр — Ryzen 7 5800X3D
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем