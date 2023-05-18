Будущее все ближе и ближе и Tesla на острие прогресса.

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Тесла сделал это! Спустя два года после того, как Илон Маск выдвинул идею создания роботов-гуманоидов, в этот вторник компания магната представила видео, в котором можно увидеть пять моделей Tesla Bot, также известных как Optimus, которые в отличие от первых прототип уже умеют ходить и брать в руки простые вещи.

Изображения прототипов роботов-гуманоидов Tesla были представлены во время ежегодного собрания акционеров компании, на которых были показаны различные роботы Tesla, выполняющие простые задачи, прогуливающиеся по офису и другим объектам компании. Кроме того, показали, как эти роботы обнаруживают и запоминают среду, в которой они двигаются.

Намерение Теслы и Маска состоит в том, чтобы разработать роботов-гуманоидов, используя преимущества огромного количества существующего оборудования, разработанного для их электромобилей, и программного обеспечения, основанного на их технологии автономного вождения.

Во время мероприятия Илон Маск объяснил, что «Optimus сильно недооценены», однако он сказал, что спрос на ботов Tesla может достигать 10-20 миллиардов единиц.

Кроме того, он пришел к «уверенному прогнозу», что его роботы будут представлять «большую часть долгосрочной стоимости Tesla».

Тесла-боты, какие они?

Боты Tesla — это гуманоидные, автономные, двуногие роботы общего назначения, способные выполнять небезопасные, повторяющиеся или скучные задачи, говорится на сайте компании.

Для этого Тесла требует создания программных стеков, которые обеспечивают баланс, навигацию, восприятие и взаимодействие с физическим миром.

Tesla заявила, что вместе с инженерами по глубокому обучению, компьютерному зрению, планированию движения, управлению, механике и общему программному обеспечению она стремится решить некоторые из самых сложных инженерных задач, которые возникают при создании робота-гуманоида.

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