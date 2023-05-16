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Может ли 5G сказать инопланетянам, где мы находимся? Согласно новому исследованию, это возможно! Благодаря прогрессу, достигнутому в области беспроводных технологий, таких как 5G и т.п., мобильное излучение Земли теоретически может быть обнаружено инопланетными цивилизациями, которые могут наблюдать за нашей планетой по каким-либо причинам.
В исследовании, опубликованном в Ежемесячных заметках Королевского астрономического общества, ученые утверждают, что технология 5G, используемая для мобильных сетей и спутниковой связи, может помочь человечеству в неизбежном контакте с инопланетными цивилизациями.
Как это работает
«Мощные телевизионные передачи больше не являются основной причиной утечки излучения Земли с появлением кабельного телевидения и Интернета. Кроме того, системы мобильной связи были неизвестны до 1990-х годов, и в настоящее время они представляют собой новый и все еще растущий компонент антропогенного радиоизлучения Земли.», — написал автор исследования Рамиро Саиде.
Мобильные сети все еще относительно новы, но в конечном итоге «радиоутечка» может указать инопланетянам прямо на нас. «Насколько нам известно, ни одно из предыдущих исследований не изучало кумулятивный эффект излучений вышек мобильной связи. Наше исследование дает некоторое представление о том, что мы могли бы ожидать, если бы где-то еще существовала человекоподобная цивилизация в Млечном Пути с аналогичными или даже более продвинутыми технологиями радиотелескопов», — пишут исследователи.
Согласно исследованию, за последние несколько десятилетий утечка радиоизлучения Земли быстро развивалась. И результаты показывают, что развивающиеся страны африканского континента, наряду с Японией, Вьетнамом и Китаем, вносят в это огромный вклад.
Исследование дает представление о том, чего ожидать, если в галактике Млечный Путь появится еще одна человекоподобная цивилизация с аналогичными или более совершенными радиотелескопами. «Анализируя изменение потока сигналов нашей планеты как функцию времени, внеземная цивилизация получит возможность создать простую модель нашей планеты, которая покажет регионы, в которых преобладают суша, растительность или океаны/лед», — говорится в исследовании.
Любая цивилизация, расположенная в пределах 10 световых лет от Земли, может быть не в состоянии обнаружить сигналы на данный момент, но в ближайшие десятилетия, когда с Земли будет поступать больше сигналов, инопланетяне смогут выяснить множество подробностей о нашей планете и о том, как такие технологии развиты на ее поверхности.