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Twitter будет показывать на 50% меньше рекламы платным подписчикам Blue
По словам Маска, с 15 апреля в рекомендациях «Для вас» смогут появляться только проверенные учетные записи.
рекомендации
Крутая 4070 Ti Gigabyte Aorus дешево - надо брать
-20% на i9 12900 - цены в рублях падают
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
3070 за 50 тр в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Twitter, управляемый Илоном Маском, теперь будет показывать как минимум на 50% меньше рекламы подписчикам Blue, чтобы привлечь больше пользователей, а также повысить их статус на платформе.

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 Платформа микроблогов реализовала новый инструмент на вкладках «Для вас» и «Подписки».  По данным компании, «при прокрутке вниз вы увидите примерно в два раза больше обычных или нерекламных твитов между продвигаемыми твитами или рекламой».  Однако эта функция не применяется к рекламе, отображаемой в ответах профиля, продвигаемых учетных записях и трендах, а также продвигаемых событиях на странице «Обзор».  

Сейчас сложилась неразбериха с платными аккаунтами. Дело в том что остается еще очень много аккаунтов с синей галочкой которые являются устаревшими. По этому поводу генеральный директор Twitter сказал: «Мы добавляем дату проверки в профили. Обратите внимание, что добавление даты к платной проверке учитывается, потому что в прошлом было много ошибок с устаревшей галочкой».  

По словам Маска, с 15 апреля в рекомендациях «Для вас» смогут появляться только проверенные учетные записи.

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
4090 MSI за 155тр в Ситилинке
4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
4070 Ti Gigabyte Gaming за 84 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

 

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#twitter #twitter blue
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