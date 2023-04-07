По словам Маска, с 15 апреля в рекомендациях «Для вас» смогут появляться только проверенные учетные записи.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Twitter, управляемый Илоном Маском, теперь будет показывать как минимум на 50% меньше рекламы подписчикам Blue, чтобы привлечь больше пользователей, а также повысить их статус на платформе.

реклама

Платформа микроблогов реализовала новый инструмент на вкладках «Для вас» и «Подписки». По данным компании, «при прокрутке вниз вы увидите примерно в два раза больше обычных или нерекламных твитов между продвигаемыми твитами или рекламой». Однако эта функция не применяется к рекламе, отображаемой в ответах профиля, продвигаемых учетных записях и трендах, а также продвигаемых событиях на странице «Обзор».

Сейчас сложилась неразбериха с платными аккаунтами. Дело в том что остается еще очень много аккаунтов с синей галочкой которые являются устаревшими. По этому поводу генеральный директор Twitter сказал: «Мы добавляем дату проверки в профили. Обратите внимание, что добавление даты к платной проверке учитывается, потому что в прошлом было много ошибок с устаревшей галочкой».

По словам Маска, с 15 апреля в рекомендациях «Для вас» смогут появляться только проверенные учетные записи.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 4090 MSI за 155тр в Ситилинке 4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 4070 Ti Gigabyte Gaming за 84 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз 3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде