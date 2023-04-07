Twitter, управляемый Илоном Маском, теперь будет показывать как минимум на 50% меньше рекламы подписчикам Blue, чтобы привлечь больше пользователей, а также повысить их статус на платформе.
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Платформа микроблогов реализовала новый инструмент на вкладках «Для вас» и «Подписки». По данным компании, «при прокрутке вниз вы увидите примерно в два раза больше обычных или нерекламных твитов между продвигаемыми твитами или рекламой». Однако эта функция не применяется к рекламе, отображаемой в ответах профиля, продвигаемых учетных записях и трендах, а также продвигаемых событиях на странице «Обзор».
Сейчас сложилась неразбериха с платными аккаунтами. Дело в том что остается еще очень много аккаунтов с синей галочкой которые являются устаревшими. По этому поводу генеральный директор Twitter сказал: «Мы добавляем дату проверки в профили. Обратите внимание, что добавление даты к платной проверке учитывается, потому что в прошлом было много ошибок с устаревшей галочкой».
По словам Маска, с 15 апреля в рекомендациях «Для вас» смогут появляться только проверенные учетные записи.