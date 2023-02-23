Coinbase сообщила о чистом убытке в размере 557 миллионов долларов за три месяца, закончившихся 31 декабря, по сравнению с прибылью в размере 840 миллионов долларов годом ранее.

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Во вторник Coinbase Global Inc сообщила об убытках в четвертом квартале, поскольку объем торгов на бирже криптовалют оказался под влиянием общеотраслевого спада, вызванного чередой громких банкротств.

В прошлом году рынок цифровых активов пострадал от общего спада, но самый большой удар по сектору нанесло банкротство крупнейшей криптобиржи FTX в ноябре.

«После неудач FTX и других крипто-компаний мы стали свидетелями усиленного контроля со стороны регулирующих органов», — сказал генеральный директор Брайан Армстронг, но добавил, что такое внимание в конечном итоге пойдет на пользу Coinbase.

На фоне спада на рынке объем торгов на криптовалютной бирже упал до 145 миллиардов долларов в четвертом квартале по сравнению с 547 миллиардами долларов годом ранее.

Розничные трейдеры также значительно отступили: объем их торгов за квартал упал почти на 89 процентов до 20 миллиардов долларов.

Хорошей новостью стала выручка от подписки и услуг, которая выросла примерно на 33 процента до 282,8 миллиона долларов в четвертом квартале благодаря резкому повышению процентных ставок.

Криптовалютная биржа прогнозирует доход от подписки и услуг в первом квартале от 300 миллионов долларов до 325 миллионов долларов, что превышает оценки Уолл-стрит в 285,7 миллиона долларов.

«Я думаю, что это довольно хороший отчет с обнадеживающими перспективами. Посмотрим, как акции себя поведут», — сказал аналитик Oppenheimer Оуэн Лау.

Компания сообщила о чистой выручке в размере $605 млн за квартал по сравнению с $2,49 млрд годом ранее.

Coinbase сообщила о чистом убытке в размере 557 миллионов долларов за три месяца, закончившихся 31 декабря, по сравнению с прибылью в размере 840 миллионов долларов годом ранее.

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