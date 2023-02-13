Основные компании, которые начали увольнения в этом месяце: Yahoo, BYJU's, GoDaddy, GitHub, eBay, Autodesk, OLX Group и другие.

На сегодняшний день более 17 400 сотрудников технологической отрасли потеряли работу в феврале во всем мире, при этом многие работники получили уведомления об увольнении на фоне ухудшения глобальных макроэкономических условий. В 2023 году около 340 компаний уволили более 1,10 миллиона сотрудников по всему миру, и, похоже, сокращения рабочих мест не прекратятся.

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Основные компании, которые начали увольнения в этом месяце: Yahoo, BYJU's, GoDaddy, GitHub, eBay, Autodesk, OLX Group и другие.

По данным сайта layoff.fyi, который отслеживает сокращение рабочих мест по всему миру, в январе около 1 миллиона потеряли работу во всем мире, при этом доминируют такие компании, как Amazon, Microsoft, Google, Salesforce и другие. Только в январе более 3300 технических сотрудников ежедневно теряли работу в среднем более чем в 288 компаниях по всему миру.

В ближайшие дни, вероятно, произойдут новые сокращения рабочих мест на фоне опасений рецессии. Сообщается, что после увольнения 11 000 сотрудников в ноябре прошлого года Meta (ранее Facebook) планирует еще больше сократить численность персонала в свой «год эффективности».

Авиационный гигант Boeing сокращает 2000 рабочих мест в сфере финансов и управления персоналом в этом году.

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Согласно данным сайта отслеживания увольнений Layoffs.fyi, в 2022 году более 1000 компаний уволили 154 336 сотрудников.