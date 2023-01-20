Илон Маск стремится к лидерству по количеству успешных запусков ракет - каждая 3-я ракета в мире от SpaceX

В 2022 году SpaceX, американская космическая компания во главе с Илоном Маском, установила рекорд — 61 запуск ракет в год.

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SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 54 низкоорбитальными интернет-спутниками Starlink со стартовой площадки на мысе Канаверал во Флориде в 4:34 утра 28.12.2022. Благодаря этому SpaceX удалось запустить свою 60-ю ракету в 2022 году. А через два дня была успешно запущена и 61-я ракета с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии. Это вдвое превышает количество запусков в 2021 году — 31. Это в среднем запуск раз в шесть дней. 100% успех, ни одного провала.

Запуски SpaceX в 2022 году превышают треть запусков ракет в мире (174).

В сентябре прошлого года Маск объявил в Твиттере, что намерен увеличить количество запусков космических ракет до 100 в следующем году.

С момента первого успешного запуска ракеты Falcon 9 в июне 2010 года SpaceX предприняла в общей сложности 196 запусков, и все, кроме двух, были успешными.

Кроме того, за этот период было предпринято 169 попыток возврата ракеты, а успешных - 158. За последние 13 лет показатель успешного запуска ракеты составляет 99%, а показатель успешного возврата ракеты — 94%.

Спутник Starlink второго поколения, который весит 1130 кг и в четыре раза больше спутника первого поколения, может быть напрямую подключен к мобильным телефонам без прохождения через наземную базовую станцию.

Ранее Федеральная комиссия по связи США (FCC) разрешила SpaceX запустить 7500 спутников второго поколения.

На данный момент SpaceX запустила 3666 спутников Starlink. Из них 3300 работают на орбите. SpaceX объявила в Твиттере 20 числа, что текущее количество пользователей Starlink превысило 1 миллион.

Примечательно, что во всех, кроме 4, из 61 пусков в этом году использовались многоразовые ракеты. Использование многоразовых ракет составляет 93%. SpaceX имеет лучшую в мире конкурентоспособность в области технологий восстановления и повторного использования ракет. Поскольку топливо первой ступени ракеты составляет 60% от общей стоимости, стоимость запуска может быть значительно снижена, если ракету восстановить и использовать повторно.

В настоящее время успешно восстановлено и повторно использовано 32 ракеты первой ступени, а самый высокий показатель повторного использования составляет 15 раз. 60-я ракета (В1062), запущенная 28.12.2022, является 11-й миссией. В результате 5 ракет Falcon 9 использовались более 11 раз, в том числе и этот. Ракета также смогла вернуться на платформу в Атлантическом океане через 8 минут 40 секунд после запуска и подготовиться к своей 12-й миссии.

И наконец SpaceX запустила ракету Falcon 9 с израильским военным спутником наблюдения Земли с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии 30-го декабря в качестве последнего запуска в графике 2022 года. Это стало 61 успешным запуском ракет SpaceX в 2022 году.

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