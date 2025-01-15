Это стало продолжением аналогичных расследований в Европейском Союзе, США и Японии.

Управление по конкуренции и рынку Великобритании (CMA) начало антимонопольное расследование в отношении поисковых сервисов Google, следуя аналогичным шагам со стороны таких стран, как Япония, США и Европейский союз. Это первое расследование CMA в соответствии с Законом Великобритании о цифровых рынках, конкуренции и потребителях (DMCC) , который вступил в силу 1 января 2025 года. Ранее регулирующий орган объявил, что в этом месяце начнет два отдельных расследования.

Расследование CMA будет направлено на то, препятствует ли Google внешним инновациям, отдавая предпочтение собственным сервисам и собирая или используя данные без согласия пользователей. «Миллионы людей и предприятий по всей Великобритании полагаются на поисковые и рекламные сервисы Google — 90 процентов поисковых запросов происходит на их платформе, и более 200 000 британских предприятий размещают там рекламу», — заявила Сара Карделл, генеральный директор CMA, в пресс-релизе. «Вот почему так важно обеспечить, чтобы эти сервисы приносили хорошие результаты для людей и предприятий, и чтобы были равные условия, особенно с учетом того, что ИИ может преобразовать поисковые сервисы».

Закон DMCC позволяет CMA назначать определенным компаниям «Статус стратегического рынка» (SMS) вокруг определенной цифровой деятельности — в данном случае поисковых и рекламных услуг Google. Компании должны иметь глобальный оборот в размере £25 млн или £1 млрд в Великобритании.

Эта маркировка позволяет CMA иметь большую регулирующую власть над этими сервисами и внедрять директивы, направленные на поддержку конкуренции. Например, если CMA даст поисковым и поисковым рекламным сервисам Google обозначение SMS, то это может заставить компанию сделать собранные данные доступными конкурентам или предоставить издателям больший контроль над тем, как Google использует их данные. Расследование может занять до девяти месяцев, и CMA просит заинтересованные стороны предоставить комментарии до 3 февраля.

Google боролся с предыдущими призывами к расследованию своей поисковой системы. Однако в декабре компания поделилась предлагаемыми изменениями в своих поисковых сервисах в США после призыва Министерства юстиции продать Chrome.