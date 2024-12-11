Poco X7 вскоре может появиться как обновленная версия Redmi Note 14 Pro.

Poco X7 может вскоре появиться в качестве преемника Poco X6, который был представлен в январе вместе с Poco X6 Pro. Подробности о предполагаемом Poco X7 Pro недавно появились в сети. Компания еще не подтвердила линейку X7. Тем не менее, новый телефон, замеченный на популярном сайте бенчмаркинга, предположительно является базовым вариантом Poco X7. В листинге указаны детали чипсета, оперативной памяти и ОС смартфона. Он может быть запущен как переименованная версия Note 14 Pro.

Появился телефон с номером модели 24095PCADG на Geekbench. Более ранний листинг NBTC подтвердил название устройства Poco X7. «G» предполагает, что это глобальная версия телефона. Телефон набрал 1029 и 2901 баллов в одноядерных и многоядерных тестах соответственно. Он указан с восьмиядерным чипсетом, четыре ядра которого работают на частоте 2 ГГц, а другие четыре ядра — на частоте 2,50 ГГц.

Листинг предполагает, что Poco X7 будет поддерживать 12 ГБ оперативной памяти и работать на Android 14. Более подробная информация о предполагаемом телефоне может появиться в сети в течение следующих нескольких дней. Примечательно, что в недавнем отчете утверждалось, что слухи о Poco X7 Pro станут первым смартфоном в Индии, который будет поставляться с HyperOS 2.0 на базе Android 15.

Более ранняя утечка утверждала, что базовый Poco X7 может иметь такую же настройку камеры, как у Redmi Note 14 Pro. Если это правда, он может иметь 50-мегапиксельный основной датчик Sony LYT-600, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный датчик и 2-мегапиксельную макрокамеру сзади. Он также может получить 20-мегапиксельный датчик фронтальной камеры.

Наряду с настройкой камеры, Poco X7 может поделиться другими функциями с китайской версией Redmi Note 14 Pro. В этом случае телефон может поставляться с чипсетом MediaTek Dimensity 7300 Ultra, аккумулятором емкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт и 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением 1,5K.