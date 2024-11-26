Китайский истребитель шестого поколения «Белый император» сможет летать между космосом и атмосферой.

Китай представил на авиасалоне в Чжухае концепт истребителя шестого поколения под названием «Белый император». Высокотехнологичный самолет, разработанный поддерживаемой государством аэрокосмической и оборонной компанией AVIC, рекламировался как «интегрированный аэрокосмический истребитель», способный перемещаться между атмосферой и космосом. Однако стоит отметить, что реальный потенциал этой амбициозной концепции пока находится лишь на спекулятивном уровне.

Дизайн Белого Императора действительно интересен и впечатляет с точки зрения малозаметности и аэродинамики. Целью острой и наклонной конструкции самолета является минимизация радиолокационных сигналов и затруднение обнаружения противником. В частности, темный универсальный фонарь кабины был разработан для уменьшения отражений радаров.

Острые и закругленные детали его носа оптимизированы для обеспечения низкого трения на высоких скоростях. Кроме того, системы вооружения внутри самолета размещены в скрытых отсеках, что снижает как радиолокационное обнаружение, так и аэродинамическое сопротивление.

Китай разрабатывает White Emperor, чтобы напрямую конкурировать с существующими в США моделями F-22 Raptor и F-35 Joint Strike Fighter. Однако утверждение о том, что он был разработан для «космических операций», уже начало подвергаться сомнению некоторыми экспертами, ведь на данный момент технологически невозможно вывести эти самолеты из атмосферы.

Фактически, появление Белого Императора показывает, что Соединенные Штаты находятся в прямой конкуренции с программой «Доминирование в воздухе следующего поколения» (NGAD). Помимо того, что NGAD является истребителем 6-го поколения, он также спроектирован как «семейство систем», обеспечивающих поддержку дронов. Обе страны инвестируют миллиарды долларов в такие проекты, чтобы добиться будущего превосходства в воздухе. В этой гонке также участвуют такие проекты, как американский B-21 Raider нового поколения и китайский бомбардировщик H-20.