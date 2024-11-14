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Твердотельная батарея EHang почти удваивает время полета беспилотного eVTOL
EHang провела успешное испытание твердотельной батареи в беспилотном eVTOL

Китайская компания EHang, лидер в отрасли eVTOL, успешно завершила испытание твердотельной батареи в беспилотном пассажирском eVTOL. Новая батарея, с плотностью энергии почти 500 Вт·ч/кг, позволила самолету EH216-S выполнить непрерывный полет продолжительностью 48 минут и 10 секунд, что почти вдвое больше предыдущей максимальной выносливости в 25 минут.

EHang сотрудничала с Shenzhen Inx Energy Technology Company для разработки батареи. Прототип использует металлический литий и оксидную керамику для обеспечения высокой плотности энергии и способен работать при температурах от -40 до 150 °C.

В испытаниях продемонстрированы улучшения в безопасности, выносливости и эксплуатационной эффективности eVTOL, что открывает возможности для новых применений, таких как высотное пожаротушение и воздушная логистика. EHang планирует начать крупномасштабное производство этих батарей к концу 2025 года.

#evtol #ehang #твердотельная батарея
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