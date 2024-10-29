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Proxvosst
Стали известны ключевые характеристики Google Pixel Watch 5
Утечки, связанные с подразделением чипов Google, продолжают рисовать картину будущих смартфонов Pixel, а теперь и умных часов Pixel.

На прошлой неделе Android Authority сообщил, что Google планирует отказаться от чипов Tensor, разработанных Samsung, для Google Pixel 10 и 11 в пользу версий, разработанных TSMC. На основе дальнейших утечек, приписываемых подразделению чипов в Google, Android Authority утверждает, что компания сделает то же самое для Pixel Watch 5, выпуск которых ожидается вместе с Pixel 11.

Оригинальные Google Pixel Watch выпускались с чипсетом Samsung Exynos 9110, а затем Pixel Watch 2 и нынешний флагман Pixel Watch 3 перешли на процессор Qualcomm Snapdragon W5+ . Это привело к столь необходимым улучшениям в эффективности работы аккумулятора.

 

По данным Android Authority, дорожная карта показывает, что будущий чип Tensor для умных часов имеет кодовое название «NPT», что, как предполагается, означает Ньюпорт-Бич. У Google есть тема названий пляжей Калифорнии, и Tensor G5 следующего года предположительно имеет кодовое название LGA (от Лагуна-Бич). NPT должен выйти в 2026 году, но просочившийся документ, по-видимому, датирован 2023 годом, так что все может измениться.

Чип Tensor для умных часов Google, как предполагается, будет иметь ядро Arm Cortex-A78 и два Arm-Cortex A55. Для сравнения, W5 Gen 1 использует ядра Cortex A-53 по технологии производства 4-нм. Будущие чипы Google, такие как Tensor G5 и G6, скорее всего, будут построены по технологии 3-нм.


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