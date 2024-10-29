Чжан Имин, владелец TikTok и его головной компании ByteDance, стал самым богатым бизнесменом в стране.

Чжан Имин, основатель гиганта социальных сетей TikTok и его материнской компании ByteDance, возглавил список богатых людей Китая за 2024 год, составленный Исследовательским институтом Хурунь, с состоянием в 49,3 миллиарда долларов. 41-летний технологический предприниматель впервые вошел в список самых богатых китайцев.

ByteDance увеличила свою глобальную выручку на 30 процентов до $110 миллиардов в прошлом году, несмотря на юридические проблемы TikTok в США. Хотя Чжан ушел с поста генерального директора и отказался от повседневной деятельности в 2021 году, он продолжает участвовать в успехе компании.

Листинг Hurun в 2024 году подчеркивает устойчивость технологического сектора, несмотря на экономические проблемы и спад фондового рынка в Китае. Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь также входит в число известных имен. Джун добавил еще $5 млрд к своему состоянию, достигнув в общей сложности $18,3 млрд, благодаря увеличению продаж смартфонов компании и выходу на рынок электромобилей.

В докладе показано, что клуб «сверхбогатых» Китая сокращается третий год подряд. Число выходцев из Китая, Гонконга, Тайваня и Макао с состоянием не менее $700 млн сократилось на 12 процентов по сравнению с прошлым годом, упав до 1094 человек. Совокупное богатство этой группы сократилось на 10 процентов до 2,97 триллиона долларов.

Хотя такие проблемы, как рост китайской экономики ниже 5 процентов в первые три квартала, стагнация в секторе недвижимости и низкий потребительский спрос, продолжаются, успех технологических гигантов также привлекает внимание. Хотя в список также включены топ-менеджеры производителей смартфонов, таких как Oppo и Vivo, в отчете говорится, что для индустрии смартфонов и полупроводников год был особенно успешным.