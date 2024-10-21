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Том Холланд снимается в крупном проекте киновселенной Marvel перед «Человеком-пауком 4»
Том Холланд будет паралельно сниматься в "Человеке-пауке 4" и "Мстителях 5"

В то время как фанаты с нетерпением ждут новых фильмов про Человека-паука после окончания невероятно успешной трилогии с Томом Холландом, недавний отчет надежного инсайдера предполагает, что звезда и его культовый персонаж могут заняться еще одним проектом киновселенной Marvel, прежде чем приступить к четвертому сольному фильму. 

Франшиза «Человек-паук» добилась огромного успеха благодаря своим экранизациям, начиная с трилогии Рэйми в начале 2000-х и перезагрузки из двух фильмов в начале 2010-х, прежде чем снова перезагрузиться с Томом Холландом в главной роли. Получившаяся трилогия «Домой» не только имела огромный, хорошо принятый успех, но и была настолько успешной, что финальный фильм трилогии «Человек-паук: Нет пути домой» получил второй кинотеатральный релиз. Выпустив почти невозможную для просмотра трилогию совместно с Columbia Pictures и Sony Pictures, Marvel Studios немедленно начала планировать продолжение. 

Несмотря на эпический конец, показанный в "Нет пути домой", Человек-паук 4 все еще в пути с ветераном-режиссером MCU, прикрепленным к проекту, чтобы воплотить его в жизнь. Однако, похоже, что этот долгожданный проект может не быть непосредственным приоритетом для Холланда или Человека-паука, согласно недавнему отчету. Известный источник Дэниел Рихтман сообщил на своей странице Patreon, что, несмотря на то, что ему предстоит руководить сольным проектом Человек-паук 4, Холланд будет снимать сцены для предстоящего фильма "Мстители: Судный день", прежде чем отправиться на работу над первым. Рихтман ранее сообщал, что роль Холланда в следующей основной истории Мстителей гораздо более значительна, чем довольно небольшая роль, которую он сыграл в сражении с Таносом во время Саги Бесконечности. 

Считается, что съемки «Человека-паука 4» и «Мстителей 5» начнутся во втором квартале 2025 года, «Мстители» должны начаться в мае, а «Человек-паук» потенциально может начаться в любой момент после этого. Рихтман, похоже, считает, что Холланд полностью сосредоточится на съемках своих частей для «Мстителей» по крайней мере в течение месяца, прежде чем переключить свое внимание на свой собственный сольный проект. Поскольку оба проекта будут сниматься в Великобритании, переключение не будет слишком обременительным для звезды, и он будет под рукой, чтобы присутствовать на пересъемках и совместных сценах в «Мстителях». Человек-паук — всего лишь один из участников сплоченного состава «Мстителей: Судный день», так что определенно предстоит много съемок.

Трилогия «Человек-паук: Дом» в настоящее время доступна для просмотра на Netflix, а премьера фильма «Мстители: Судный день» запланирована на май 2026 года.


#кино #marvel #том холланд
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