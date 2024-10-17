На снимках показано более 14 миллионов галактик.

Космический телескоп Euclid, запущенный Европейским космическим агентством ( ESA), недавно сделал первые захватывающие снимки, включающие более 14 миллионов галактик. Это монументальное достижение является частью миссии Euclid по созданию всеобъемлющего космического атласа, направленного на то, чтобы пролить свет на тайны темной материи и темной энергии.

Кэрол Манделл, директор по науке ЕКА, подчеркнула масштабность изображений, заявив, что для их представления в полном разрешении потребуется более 16 000 4K- телевизоров. Эта первоначальная мозаика, состоящая из 260 изображений, охватывает область южного неба, примерно в 500 раз превышающую размер полной Луны. Несмотря на то, что она составляет всего 1 процент от окончательной космической карты, она демонстрирует возможности телескопа и глубокие последствия для нашего понимания Вселенной.

Изображения показывают захватывающие явления, включая галактические перистые облака — пыль и газ из Млечного Пути — и взаимодействия между галактиками, расположенными в сотнях миллионов световых лет от нас. Телескоп Евклид будет автономно сканировать треть ночного неба в течение следующих шести лет, в конечном итоге, как ожидается, раскроет около 8 миллиардов галактик. Собранные данные позволят исследователям исследовать космическую паутину — распределение материи во Вселенной — одновременно измеряя влияние гравитации на свет.

Благодаря своим передовым наблюдательным возможностям телескоп Евклид предоставит беспрецедентные сведения о темной материи и темной энергии, которые имеют решающее значение для понимания расширения Вселенной. Собранные данные позволят ученым исследовать, как эти неуловимые элементы формируют космос, поскольку они влияют на образование пустот между скоплениями галактик.

По мере продвижения миссии Euclid исследователи ожидают значительного прогресса в нашем понимании фундаментальных законов физики. Изучая вселенную в таком масштабе, ученые стремятся проверить существующие теории и потенциально разработать новые модели для объяснения сложной структуры нашего космоса.