Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Proxvosst
Космический телескоп «Евклид» представил первые изображения своего космического атласа
На снимках показано более 14 миллионов галактик.

Космический телескоп Euclid, запущенный Европейским космическим агентством ( ESA), недавно сделал первые захватывающие снимки, включающие более 14 миллионов галактик. Это монументальное достижение является частью миссии Euclid по созданию всеобъемлющего космического атласа, направленного на то, чтобы пролить свет на тайны темной материи и темной энергии.

Кэрол Манделл, директор по науке ЕКА, подчеркнула масштабность изображений, заявив, что для их представления в полном разрешении потребуется более 16 000 4K- телевизоров. Эта первоначальная мозаика, состоящая из 260 изображений, охватывает область южного неба, примерно в 500 раз превышающую размер полной Луны. Несмотря на то, что она составляет всего 1 процент от окончательной космической карты, она демонстрирует возможности телескопа и глубокие последствия для нашего понимания Вселенной.

Изображения показывают захватывающие явления, включая галактические перистые облака — пыль и газ из Млечного Пути — и взаимодействия между галактиками, расположенными в сотнях миллионов световых лет от нас. Телескоп Евклид будет автономно сканировать треть ночного неба в течение следующих шести лет, в конечном итоге, как ожидается, раскроет около 8 миллиардов галактик. Собранные данные позволят исследователям исследовать космическую паутину — распределение материи во Вселенной — одновременно измеряя влияние гравитации на свет.

Благодаря своим передовым наблюдательным возможностям телескоп Евклид предоставит беспрецедентные сведения о темной материи и темной энергии, которые имеют решающее значение для понимания расширения Вселенной. Собранные данные позволят ученым исследовать, как эти неуловимые элементы формируют космос, поскольку они влияют на образование пустот между скоплениями галактик.

По мере продвижения миссии Euclid исследователи ожидают значительного прогресса в нашем понимании фундаментальных законов физики. Изучая вселенную в таком масштабе, ученые стремятся проверить существующие теории и потенциально разработать новые модели для объяснения сложной структуры нашего космоса.

 

#космос #наука #телескоп #галактика #космический телескоп #евклид #атлас
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Платформы Steam и Discord очистили свои страницы от запрещенного контента по требованию РКН
4
Ассоциация налогоплательщиков ФРГ представила случаи нерационального расходования бюджетных средств
+
NI: Тихая шведская подлодка смогла подкрасться к авианосцу США во время учений
+
Военкор Александр Коц показал первые кадры применения новых ракет для ТОС «Солнцепек»
+
Российская армия получила 4000 дронов «Овод» с машинным зрением
+
В подбитом в Курской области БМП Stryker были обнаружены документы с перечнем американских солдат
1
Народная GeForce RTX 5060 с PCI-E 5.0 и 12-контактным разъемом питания выйдет в марте 2025 года
4
14 мобильных телефонов Samsung уже получают октябрьское обновление Android 2024 года
2
Когда Samsung и Xiaomi начнут рассылку ОС на базе Android 15, и почему китайские смартфоны дорожают
1
Антенна на основе киригами обещает более быструю и универсальную технологию связи
1
Франция не выполнит обещание по оказанию военной помощи Украине в 2024 году
1
Томский политехнический университет разработал экологически чистое авиационное топливо
1
Серверные процессоры AMD EPYC на AM5 могут заменить бюджетные Xeon в будущем
4
Honor представила бюджетные X5b и X5b Plus на базе MediaTek Helio G36 с 4 ГБ оперативной памяти
+
Китай разработал амбициозный план по освоению космоса
+
В России открыт импортозамещающий завод по производству вентиляционного оборудования
+
В Sony Santa Monica готовится новый экшен: вакансии намекают на развитие серии God of War
1
Новые сменные аккумуляторы для электромобилей Toyota выглядят как большие батарейки типа АА
+
В Steam появится плагин для установки игр из EGS и GOG
+
Intel Arrow Lake потребляют меньше энергии, чем Raptor Lake и работают при более низких температурах
1

Популярные статьи

"Битлджус Битлджус", "Хеллбой: Проклятие Горбуна" - краткий обзор новых фильмов
13
Почему Steam не способен сделать Linux игровым
65
Зачем в СССР пытались сделать танк на ракетной тяге и что получилось из этих экспериментов
2
Что немецкие солдаты не отбирали у мирных советских граждан
3
Как потратить 150 тысяч рублей на покупку ПК и остаться без него на два месяца
20
Почему уже совсем скоро Intel, AMD и NVIDIA могут лишиться до 40% прибыли, и при чём тут Китай
23
Как сделать так, чтобы старая Radeon RX 580 за 8000р в новых играх не уступала GeForce RTX 4060
3
АвтоВАЗу пока не удается "выдавить" китайских автопроизводителей с российского рынка
31
Пятибашенный Т-35: величие на параде, неудача в бою
15
Апгрейд с Radeon HD 7790 2Гб на Radeon RX 470 4Гб спустя 1,5 месяца использования
27

Сейчас обсуждают

Eppius
16:20
А какие проблемы? У меня 13700K в упор не вижу никаких проблем. Игры играются.
Как потратить 150 тысяч рублей на покупку ПК и остаться без него на два месяца
Red Chimbacket
16:17
Я так и знал, точно классический махохиз, напомни разрешение этого экрана,
Почему Steam не способен сделать Linux игровым
Eppius
16:17
Я хотел 144гц попробовать и размер минимум 32 а в доступном для меня ценнике это 1440p.
Как технологии способствуют росту популярности игрового разрешения 2К, и что не так с мониторами 4К
Китя
16:15
У зеленых только одна карта хорошая это 4090 и она сильно отличается в цена даже от 4080S. И не надо все зеленые карты под одну гребенку ОК. а насчет красных процессоров они самые продаваемые на 2024...
Как выбрать видеокарту в 2024 году - сравнение моделей NVIDIA и AMD
FelsheR-RU
16:15
Самым знатным ссыкунам в мире даже толчки не поставили? План Москвы по захвату унитазов в действии!))
Военнослужащие США отказываются переезжать в построенный для них военный городок в Эстонии
Red Chimbacket
16:07
Наверное сама девушка была линуксоид, или... Скорее его бывший парень линуксоид
Почему Steam не способен сделать Linux игровым
Dimkovski
16:06
О лучах вообще речи нет на RX
Как выбрать видеокарту в 2024 году - сравнение моделей NVIDIA и AMD
Dimkovski
16:06
На средних вполне вероятно
Как выбрать видеокарту в 2024 году - сравнение моделей NVIDIA и AMD
owzod
16:04
"При выборе карты от AMD стоит учитывать несколько факторов. Во-первых, FSR 2 не равен DLSS, и чем более мощную карту вы покупаете и чем выше разрешение вашего монитора, тем большее значение приобрета...
Как выбрать видеокарту в 2024 году - сравнение моделей NVIDIA и AMD
Эдуард Кузнецов
16:03
"В спу-зет", "превосходный потенциал", "полностью компенсировал". Смешно. Ещё что придумаете, что бы этого калеку втюхать?
Даже нагретый до 100 градусов и троттлящий Core Ultra 9 285K обгоняет Core i9-14900K
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем