Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Proxvosst
NoviOcean разработала гибридный преобразователь энергии
Гибридный энергетический плот мог бы обеспечивать электроэнергией 1000 домов ежедневно с помощью волн, ветра и солнца.

Шведская компания по возобновляемой энергии NoviOcean попала в заголовки новостей в секторе чистой энергии со своим инновационным гибридным преобразователем энергии (HEC). HEC разработан для использования объединенного потенциала волн, ветра и солнечной энергии, производя в два раза больше энергии на единицу площади моря по сравнению с обычными морскими ветровыми системами. Интеграция этих возобновляемых источников снижает общую приведенную стоимость энергии (LCOE) на ранних этапах жизненного цикла завода.

Компания подчеркивает модульную конструкцию HEC, которая изготовлена из проверенных компонентов. Это обеспечивает простоту производства, установки и обслуживания, сохраняя при этом низкий экологический след. Благодаря более высокому соотношению мощности к весу, чем у морских ветровых турбин, NoviOcean позиционирует себя как лидера в области гибридных технологий возобновляемой энергии.

«Наша машина NoviOcean максимально использует возобновляемую энергию, объединяя энергию волн, ветра и солнца в одном решении, обеспечивая генерацию энергии даже тогда, когда солнце не светит и ветер не дует. Каждый блок может обеспечивать электроэнергией более 1000 домохозяйств в день», — сказал Ян Скьолдхаммер, основатель и генеральный директор NoviOcean.

NoviOcean добилась признания своих усилий, выиграв немецкий конкурс Startup4Climate осенью 2023 года за свою инновационную волновую электростанцию. Компания стремится масштабировать эту технологию, сотрудничая с морскими ветряными электростанциями для строительства гибридных установок, которые используют несколько возобновляемых источников для повышения эффективности. Гибридный подход, сочетающий волну, ветер и солнце, впечатлил жюри конкурса тем, как каждый элемент дополняет другой, обеспечивая более стабильное и надежное энергоснабжение.

Волновая электростанция NoviOcean сама по себе является чудом инженерной мысли. Напоминая прямоугольный плот длиной 38 метров, она использует заполненный водой цилиндр, который соединяется с морским дном с помощью поршневого штока и кабеля. Это позволяет плоту оставаться на одной линии с волнами, надежно закрепленным на месте. Над плотом расположены шесть вертикальных ветряных турбин, способных вырабатывать 300 кВт, поддерживаемых солнечными панелями, которые вносят дополнительные 50-80 кВт. В целом система обеспечивает совокупную мощность около 1 МВт при среднем коэффициенте мощности 40 процентов.

Эта система волновой энергии работает во многом как садовый насос, используя естественный подъем и падение плота для перекачивания воды через турбину Пелтона, которая, в свою очередь, вырабатывает электричество.

Стратегия NoviOcean по развертыванию 15 волновых электростанций на площади в один квадратный километр может вырабатывать 15 МВт энергии — значительно больше, чем 10 МВт, которые обычно вырабатывают морские ветровые электростанции на том же пространстве. Объединив эти технологии, общая выработка энергии может вырасти до 25 МВт, при этом разделяя расходы, связанные с морской зоной и инфраструктурой передачи. Фирма подчеркивает, что гибридное решение вырабатывает энергию более стабильно, а энергия волн поддерживает выработку еще долго после того, как скорость ветра снизится.

Заглядывая вперед, NoviOcean готовится запустить полномасштабный пилотный проект и ищет €12 млн финансирования для достижения этой цели. Компания также активно ищет партнерские отношения с морскими ветряными электростанциями, особенно в регионах за пределами Швеции, где условия волн и ветра более благоприятны.

#солнечная батарея #ветровая энергия #волновая электростанция #noviocean
+
Написать комментарий (0)
Новая платформа NoviOcean будет одновременно вырабатывать электроэнергию из ветра, солнца и волн
ЕС дал добро на создание крупнейшей в мире волновой электростанции
В России разработали нанопленку для улучшения солнечных батарей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России идет строительство одного из самых больших в мире заводов по производству полипропилена
47
Грядущий iPhone 17 Air может получить более компактный дисплей нового поколения
+
На бывшем заводе Nissan началась сборка нового кроссовера под брендом XCITE
+
Китай стал первым в мире производителем терагерцовой связи на большие расстояния
6
iPhone 17 Air может получить передовую технологию отображения
+
Китай поставил новый рекорд в мостостроении
2
Автомобильные предпочтения в Китае, на каких машинах ездят сами китайцы
2
Появился список первых 15 устройств Xiaomi, которые получат HyperOS 2.0
+
Технология Canvas от OpenAI может изменить то, как пользователи ChaptGPT пишут и создают код
+
Китай находится на пороге технологического прорыва, заявляя о начале освоения кремниевой фотоники
1
Топливно-энергетический комплекс России: баланс между традициями и инновациями
+
Эксперты сообщили о необходимости немедленного решения проблемы загрязнения воздуха спутниками
+
Показаны реальные фотографии Vivo X200 mini, демонстрирующие нижний край и модуль камер
+
РПГ-7 с ПГ-7ВР - мощное оружие для уничтожения современной бронетехники
+
Базовый вариант Samsung Galaxy S25 будет оснащен чипом Dimensity 9400 из-за более низкой стоимости
1
iPhone SE 4 будет оснащён собственным 5G-модемом Apple и такой же камерой как в iPhone 15
2
В РФ буквально в гараже создали дрон с искусственным интеллектом "Молния"
+
Кадыров передал 100 боевых "Джихад-машин" для СВО
+
Xiaomi выпустила холодильник Mijia Pro Cross 508L с компактным дизайном, сенсорным экраном и HyperOS
+
Появились примеры фотографий с перископической камеры vivo X200 Pro 200 Мп
+

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 5-6 октября
2
Radeon RX 7900 ХТХ снова в деле – технология AMD FMF 2 меняет правила в киберспорте и на игровых ПК
196
Топ-10 самых надежных моторов в мире
3
Сколько будет стоить PlayStation 6 - сухой анализ рынка
12
DDR5-4800 vs DDR5-6400 – почему покупка более скоростной ОЗУ может не принести вам никакой пользы
19
Практика: переустанавливаем Windows без флешки в 2024 году, не потеряв ни одного важного файла
8
Почему я не куплю себе игровую консоль – какими я вижу минусы приставок
9

Сейчас обсуждают

Voodoo People
15:08
Выглядит достойно. С 12 я бы не обновлялся, ибо он вышел и так отличным, а вот 11 на 13 уже можно будет смело менять. Разница в экране и батарее точно будет заметна. Да и камеры, надеюсь, не подкачают...
OnePlus 13 будет оснащен магнитной беспроводной зарядкой
lucul
15:08
Надёжность моторов определяет уровень металловедения в отдельно взятой стране, где проектируется мотор. Именно сплавы задают долговечность мотора. Производители сами говорят - что сделать мотор ,котор...
Топ-10 самых надежных моторов в мире
Сергей Гончар
15:02
Надоели видеокарты с высокими ценами, забуду их года на три или на пять, тошнит от цен на видеокарты, а пока буду довольствоваться тем что у меня есть, пока моя видеокарта rtx 3060 на 12гб не сгорит и...
Видеокарты NVIDIA могут оказаться медленнее, чем предполагалось, и будут основаны на 4-нм узле TSMC
От LoL до KeK один шаг
15:00
Супер, даже дежурных +5% нет. Ну ничего, Квальком придет, порядок наведёт.
Intel Core Ultra 5 235 получит 14 ядер и частоту до 5,0 ГГц
Bamboliny
14:58
Если ноут используется "для интернета, документов, картинок, видеосиков и т.п.", то зачем тебе ноут? :-) Взял планшет и даже никакую федору ставить не надо, все из коробки работает :-)
Практика: переустанавливаем Windows без флешки в 2024 году, не потеряв ни одного важного файла
Сергей Долгов
14:55
Раньше норм компания была вплоть до 2015-2016 годов, потом начали внедрять свои провальные лгбт проекты с повестками и скатилась на самое дно, так что компания не может дать тех тёплых чувств что рань...
Директор по монетизации Ubisoft возмущен тем, что все желают компании провала
Картинка
14:55
Новая функция безопасности Android блокирует устройство при обнаружении движения, связанного с кражей
Demerilis
14:55
Ты чушь говоришь, но да, как видишь даже рывков как на твоём видео нет. Я те говорю, 3050 это недооценённая карта, тесты на которую в большинстве случаев подделаны
Radeon RX 7900 ХТХ снова в деле – технология AMD FMF 2 меняет правила в киберспорте и на игровых ПК
Китя
14:54
3050 эту игру не вытянет даже с мылом. Ну и приколист слов даже нет.
Radeon RX 7900 ХТХ снова в деле – технология AMD FMF 2 меняет правила в киберспорте и на игровых ПК
Demerilis
14:53
Ну заеись Китяй, я тоже считаю что это довольно прикольная карта, и с ДЛСС послужит ещё как
Radeon RX 7900 ХТХ снова в деле – технология AMD FMF 2 меняет правила в киберспорте и на игровых ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем