Гибридный энергетический плот мог бы обеспечивать электроэнергией 1000 домов ежедневно с помощью волн, ветра и солнца.

Шведская компания по возобновляемой энергии NoviOcean попала в заголовки новостей в секторе чистой энергии со своим инновационным гибридным преобразователем энергии (HEC). HEC разработан для использования объединенного потенциала волн, ветра и солнечной энергии, производя в два раза больше энергии на единицу площади моря по сравнению с обычными морскими ветровыми системами. Интеграция этих возобновляемых источников снижает общую приведенную стоимость энергии (LCOE) на ранних этапах жизненного цикла завода.

Компания подчеркивает модульную конструкцию HEC, которая изготовлена из проверенных компонентов. Это обеспечивает простоту производства, установки и обслуживания, сохраняя при этом низкий экологический след. Благодаря более высокому соотношению мощности к весу, чем у морских ветровых турбин, NoviOcean позиционирует себя как лидера в области гибридных технологий возобновляемой энергии.

«Наша машина NoviOcean максимально использует возобновляемую энергию, объединяя энергию волн, ветра и солнца в одном решении, обеспечивая генерацию энергии даже тогда, когда солнце не светит и ветер не дует. Каждый блок может обеспечивать электроэнергией более 1000 домохозяйств в день», — сказал Ян Скьолдхаммер, основатель и генеральный директор NoviOcean.

NoviOcean добилась признания своих усилий, выиграв немецкий конкурс Startup4Climate осенью 2023 года за свою инновационную волновую электростанцию. Компания стремится масштабировать эту технологию, сотрудничая с морскими ветряными электростанциями для строительства гибридных установок, которые используют несколько возобновляемых источников для повышения эффективности. Гибридный подход, сочетающий волну, ветер и солнце, впечатлил жюри конкурса тем, как каждый элемент дополняет другой, обеспечивая более стабильное и надежное энергоснабжение.

Волновая электростанция NoviOcean сама по себе является чудом инженерной мысли. Напоминая прямоугольный плот длиной 38 метров, она использует заполненный водой цилиндр, который соединяется с морским дном с помощью поршневого штока и кабеля. Это позволяет плоту оставаться на одной линии с волнами, надежно закрепленным на месте. Над плотом расположены шесть вертикальных ветряных турбин, способных вырабатывать 300 кВт, поддерживаемых солнечными панелями, которые вносят дополнительные 50-80 кВт. В целом система обеспечивает совокупную мощность около 1 МВт при среднем коэффициенте мощности 40 процентов.

Эта система волновой энергии работает во многом как садовый насос, используя естественный подъем и падение плота для перекачивания воды через турбину Пелтона, которая, в свою очередь, вырабатывает электричество.

Стратегия NoviOcean по развертыванию 15 волновых электростанций на площади в один квадратный километр может вырабатывать 15 МВт энергии — значительно больше, чем 10 МВт, которые обычно вырабатывают морские ветровые электростанции на том же пространстве. Объединив эти технологии, общая выработка энергии может вырасти до 25 МВт, при этом разделяя расходы, связанные с морской зоной и инфраструктурой передачи. Фирма подчеркивает, что гибридное решение вырабатывает энергию более стабильно, а энергия волн поддерживает выработку еще долго после того, как скорость ветра снизится.

Заглядывая вперед, NoviOcean готовится запустить полномасштабный пилотный проект и ищет €12 млн финансирования для достижения этой цели. Компания также активно ищет партнерские отношения с морскими ветряными электростанциями, особенно в регионах за пределами Швеции, где условия волн и ветра более благоприятны.