Huawei Technologies выводит свои чипы на новый уровень, позиционируя себя как ключевого конкурента Nvidia в Китае.

С выпуском чипов Ascend 910C компания Huawei прощупывает почву, предлагая эти мощные процессоры китайским фирмам, стремящимся снизить свою зависимость от американской Nvidia. Сообщается, что компания начала поставлять эти чипы потенциальным клиентам, особенно тем, кто ищет альтернативы Nvidia после того, как США запретили продажу топовых чипов Nvidia A100 и H100 китайским клиентам. Этот шаг Вашингтона подстегнул китайские технологические фирмы к разработке самостоятельных полупроводниковых решений, и Huawei, похоже, извлекает выгоду из этого изменения.

Опираясь на успех предыдущей модели Ascend 910B , Huawei утверждает, что производительность новой Ascend 910C сопоставима с чипами Nvidia H100. По словам компании, ее серия Ascend уже сыграла ключевую роль в обучении большинства ведущих китайских крупных языковых моделей (LLM).

В недавнем заявлении Huawei подчеркнула потенциал Ascend 910C, предположив, что он может конкурировать с высокопроизводительными чипами Nvidia, которые играют ключевую роль в секторе ИИ. «Huawei заявила, что чипы Ascend 910C могут конкурировать с чипами H100 от Nvidia», — сообщают отчеты.

Китайская компания сохраняет в тайне процесс разработки своих чипов, но ее агрессивное продвижение на рынок демонстрирует ее амбиции по захвату большей доли китайской полупроводниковой промышленности.

Nvidia, некогда доминировавшая на китайском рынке чипов, сильно пострадала от санкций США. Чтобы обойти ограничения на свои графические процессоры A100 и H100, Nvidia представила альтернативные модели, такие как A800 и H800, но даже они были позже ограничены Вашингтоном. Эти санкции привели к росту спроса на чипы Nvidia, которые теперь продаются с наценкой на китайских онлайн-площадках.

Несмотря на это, Nvidia продолжает внедрять инновации, разрабатывая новые модели, такие как H20 и L20, и планирует поставить более миллиона графических процессоров H20 в Китай только в 2024 году. Однако появление Huawei в качестве конкурента означает, что Nvidia столкнется с возросшим давлением на одном из своих самых прибыльных рынков. Китай, который был третьим по величине рынком Nvidia в прошлом финансовом году, представляет собой большую возможность для Huawei утвердить свое доминирование.

Китайская фирма планирует начать поставки этих чипов в октябре 2024 года, согласно сообщениям The Wall Street Journal.