Hubble и MAVEN показывают сезонные изменения, связанные с орбитой планеты.

Новые исследования космического телескопа Хаббл и миссии NASA Mars Atmosphere and Volatile Evolution (MAVEN) показывают, что Марс теряет воду быстрее, когда он находится ближе всего к Солнцу. Эти сезонные изменения связаны с орбитой планеты, где повышенный солнечный нагрев во время перигелия ускоряет выход атомов водорода из атмосферы Марса. Более трех миллиардов лет назад Марс был теплым и богатым водой, но сегодня он потерял большую часть своей воды, превратившись в сухой, пустынный мир.

По словам Джона Кларка из Бостонского университета, Марс теряет воду двумя основными способами: замерзая в земле или распадаясь на атомы и улетучиваясь в космос. Планета все еще сохраняет некоторое количество воды в своих подземных резервуарах и ледяных шапках, но большая ее часть была потеряна с течением времени. Во время марсианского лета водяной пар поднимается в верхние слои атмосферы, где солнечное излучение расщепляет молекулы воды. Затем атомы водорода улетают в космос, переносимые солнечным ветром.

Сотрудничество между Hubble и MAVEN показало, что скорость выхода водорода самая высокая во время перигелия, когда Марс находится ближе всего к Солнцу. В это время пылевые бури нагревают атмосферу, ускоряя потерю воды. Данные MAVEN показывают, что скорость выхода водорода в 10–100 раз выше в перигелии, чем в самой дальней точке планеты от Солнца, называемой афелием. Приборы обнаружили, что Марс потерял достаточно воды за свою историю, чтобы сформировать глобальный океан глубиной до сотен километров.

Новое понимание потери воды на Марсе дает важнейшее представление об эволюции планеты и ее потенциале для жизни в прошлом.