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Европейский зонд JUICE совершил близкий пролет мимо Луны и сделал исторические снимки
Европейский зонд JUICE Jupiter успешно завершил исторический пролет в 750 километрах от Луны.

19 августа 2024 года европейский космический аппарат JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer) выполнил гравитационный маневр мимо Луны. Зонд пролетел в 465 милях (750 километрах) от поверхности Луны, сделав снимки этого важного события. Этот маневр является первой частью двойного гравитационного маневра, а второй этап должен состояться, когда JUICE пролетит мимо Земли.

Космический аппарат JUICE, запущенный в апреле 2023 года, нацелен на изучение Юпитера и его основных лун: Ганимеда, Каллисто и Европы. Предполагается, что эти луны содержат подповерхностные океаны, что делает их главными целями для исследования. Пролет Луны имел решающее значение для траектории JUICE, помогая точно настроить его путь к будущей встрече с Венерой в 2025 году. Эта серия маневров в конечном итоге направит зонд на курс к Юпитеру, прибытие которого запланировано на июль 2031 года.

Камеры космического корабля, предназначенные в первую очередь для мониторинга развертывания его солнечных батарей и научных инструментов, предоставили необработанные изображения Луны. Эти изображения были переданы в прямом эфире Европейским космическим агентством (ESA), демонстрируя близкое приближение JUICE и пересеченную местность Луны.

Пролеты JUICE являются стратегическим выбором для экономии времени и топлива. Гравитационный маневр с Луны и Земли, за которым следует пролет Венеры, оптимизирует путешествие космического корабля к Юпитеру. По словам Игнасио Танко, менеджера по операциям космического корабля JUICE, этот подход эффективно уменьшает количество необходимого топлива по сравнению с традиционными сжиганиями топлива двигателями.

Во время пролета вокруг Земли JUICE приблизится к нашей планете на расстояние около 4250 миль (6840 километров). Хотя из-за ограничений связи прямая трансляция этой встречи невозможна, астрономы-любители в таких регионах, как Аляска, смогут увидеть зонд через телескоп.

#космос #луна #юпитер #juice
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