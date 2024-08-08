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Nissan представил «холодную краску», которая позволит снизить температуру в салоне автомобиля
Nissan продемонстрировал новую автомобильную краску, которая может радикально охладить автомобиль, припаркованный под прямыми солнечными лучами.

 Мы все чувствовали, как поток тепла проникает в машину, припаркованную на солнце в жаркий день. Это не просто неприятно, это также может нанести вред здоровью и вашему автомобилю, когда вы включаете кондиционер, чтобы охладить его.

Одним из возможных решений являются краски и покрытия с пассивным охлаждением. Инженеры исследовательского центра Nissan разработали решение, содержащее метаматериалы, которые помогают эффективнее отражать солнечные лучи.

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В покрытие встроены два типа частиц. Один эффективно отражает ближние инфракрасные волны, уменьшая количество тепла, выделяемого в смоле обычной краски. Второй тип частиц создает «электромагнитные волны», которые отводят тепло от автомобиля.

Nissan тестирует покрытие с прошлого ноября на служебном автомобиле Nissan NV100 в международном аэропорту Ханэда в Токио. Было обнаружено, что обработанный автомобиль имеет температуру до 12°C ниже на внешних поверхностях и до 5°C ниже внутри салона по сравнению с автомобилем с обычной краской, припаркованным рядом под прямыми солнечными лучами.

Основная идея этих отражающих солнечный свет покрытий существует уже продолжительное время, их наносят на крыши для охлаждения зданий. Для этого они обычно ультрабелые и могут содержать частицы керамики , стекла или диоксида титана, что на данный момент дает многообещающие результаты.

Кажется логичным следующим шагом начать покрывать ими автомобили и другие транспортные средства, но на этом пути есть несколько препятствий. Во-первых, при толщине 400 микрон эти покрытия намного толще автомобильной краски, которая в среднем составляет примерно 20 микрон на слой. У нее также не может быть верхнего слоя, что снижает долговечность и оставляет меловой налет при прикосновении.

Исследователи Nissan сумели уменьшить толщину покрытия до 120 микрон — намного тоньше, чем другие охлаждающие покрытия, но все еще намного толще, чем существующая автомобильная краска. Ведется дальнейшая работа по созданию более тонких версий с той же охлаждающей способностью. К счастью, текущая версия демонстрирует устойчивость к сколам, отслаиванию, царапинам, химическим реакциям и другим типам повреждений. Они также могут сохранять однородность цвета и подлежат ремонту.

В конечном итоге цель состоит в том, чтобы разработать версию, которая сможет не только охлаждать транспортные средства, но и иметь прозрачное верхнее покрытие, наноситься с помощью краскопульта и, в идеале, быть доступной и в других цветах, помимо белого.

#автомобили #исследования #nissan
Источник: global.nissannews.com
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