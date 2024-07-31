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Исследование: восьминедельная веганская диета значительно снижает биологический возраст
Группа ученых из Государственного университета в Чанше (Китай) считает, что краткосрочная веганская диета благотворно влияет на организм человека.

Группа ученых из Государственного университета в Чанше, Китай, обнаружила, что восьминедельная веганская диета может значительно снизить биологический возраст. Исследование, проведенное в 2023 году, показало, что переход на веганскую диету на короткий срок может повлиять на эпигенетические маркеры возраста, что подтверждает возможность контроля биологического старения.

Исследователи изучили 21 пару идентичных близнецов, средний возраст которых составил 40 лет. Одному из близнецов назначили восьминедельную веганскую диету, а другому — всеядную. Основным биомаркером было изменение метилирования ДНК, процесса, связанного с экспрессией генов и старением. Результаты показали, что у близнецов, придерживавшихся веганской диеты, наблюдались значительные изменения маркеров биологического возраста. Это подтверждает предыдущие исследования, которые выявили положительное влияние растительных диет на здоровье.

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Исследователи отметили, что веганская диета способствовала снижению биологического возраста на 0,63 года (или чуть более 7,5 месяцев) за восемь недель. Веганская группа также показала снижение возраста по пяти системам органов: воспалительной, сердечной, гормональной, печеночной и метаболической. Эти результаты подчеркивают потенциальные антивозрастные эффекты веганской диеты, богатой антиоксидантами и противовоспалительными свойствами.

Исследование также показало, что веганская диета может снизить биологический возраст по сравнению с хронологическим возрастом, что делает ее перспективным методом для замедления старения.                              

#здоровье #питание #здоровое питание #диета #веганская диета #веганы
Источник: nature.com
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