Устройства «умный дом» предлагают удобство во многих отношениях, но при этом создают серьезную угрозу конфиденциальности.

Устройства «умный дом» появились в миллионах домов по всему миру, но проблемы конфиденциальности, связанные с этими приложениями, пока не устранены. В новых отчетах утверждается, что к 2028 году более 780 миллионов человек воспользуются этими платформами умного дома, что снова ставит под вопрос их конфиденциальность. Главными виновниками слежки за вашими данными являются одни из крупнейших имен в отрасли.

В отчете Surfshark приводятся тревожные подробности и во главе рейтинга такие компании, как Google и Amazon.

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Платформа протестировала около 290 приложений, которые были подключены к более чем 400 устройствам умного дома от разных производителей, включая камеры видеонаблюдения и умные пылесосы. Пройдя весь процесс, они заметили, что Alexa от Amazon оказался крупнейшим "воришкой", когда дело дошло до получения данных через эти устройства, собрав 28 из 32 возможных точек данных. Данные, собираемые Alexa, варьируются от местоположения, сведений о человеке/владельце и даже сведений об их здоровье.

Вторым в списке идет Google со своим Ассистентом. Было обнаружено, что удалось собрать 22 точки из 32 возможных точек данных. Основная проблема со связью Google заключается в том, что все ваши данные могут быть связаны с отдельными людьми, что делает их уязвимыми для будущих атак.

Когда вы видите в списке названия Amazon и Google, вы начинаете задаваться вопросом об их возможных амбициях в области искусственного интеллекта и о том, как он может быть переплетен со всеми вашими данными. Обучение ИИ включает в себя набор данных, который, скорее всего, будет получен от пользователей, даже если компании заявляют иное.

Люди уже знают об опасностях использования этих умных домашних устройств дома и даже разрешения им прослушивать все разговоры. Если вы действительно заинтересованы в внедрении экосистемы, лучше быть осторожным в отношении того, какие и как ваши данные собираются.