Lotus Evija X построен на серийном шасси доступном для гражданского использования.

Северная петля Нюрбургринга является эталоном для того, чтобы похвастаться правом называться самой быстрой машиной в мире. Lotus Evija X – полностью электрический гиперкар – вышел на ринг, надеясь отобрать корону у Mercedes AMG-One на знаменитом автодроме в Германии.

Гоночная трасса «Зеленый ад» Нюрбургринга «Нордшляйфе» длиной 12,9 миль (20,8 км) со 154 поворотами — известное место, где можно ездить на полной скорости и на полном ходу, чтобы достичь престижных рекордов круга для автопроизводителей. Быстрые, извилистые, холмистые повороты, часто слепые с 5-й передачей, с неумолимым скатом также делают эту трассу одной из самых опасных.

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С тех пор, как трасса была построена почти столетие назад, в 1927 году, гонщики и производители автомобилей боролись за звание номер один. Тогда Mercedes показал великолепное время круга за 12 минут со средней скоростью 60 миль в час (96,5 км/ч). Перенесемся на 96 лет вперед, в октябрь 2023 года, и Lotus выйдет на ринг со своим единственным в своем роде полностью электрическим гоночным автомобилем Evija X, основанным на платформе Evija, разрешенной для уличных электромобилей.

Трансмиссия и четыре электродвигателя остаются такими же, как у серийной модели Lotus (таким образом, сохраняется классификация шасси серийной спецификации), однако ее подвеска и аэродинамический пакет сильно отличаются: они лучше поглощают неровности и лучше цепляются за землю на скорости 214 миль в час (345 км/ч), а также создает прижимную силу более 6600 фунтов (2994 кг) благодаря дополнительному переднему сплиттеру, «уткам» и заднему крылу размером с 747-й.Те четыре электродвигателя, о которых я упомянул: 1972 л.с. (1470 кВт) и крутящий момент 1323 фунт-фут (1794 Нм) толкают его по трассе, как летучую мышь из Аида. Он оснащен аккумуляторной батареей емкостью 70 кВтч (для наглядности: Tesla Model 3 Long Range оснащена батареей емкостью 75 кВтч).

Обычно никто не помнит, кто финишировал вторым или третьим, и особенно кто финишировал четвертым, но что делает этот четвертый по скорости круг примечательным, так это то, что Lotus Evija X является вторым по скорости электромобилем, проехавшим по «Кольцу». И что еще более важно, это самое быстрое серийное шасси, которое когда-либо преодолевало безумие Нордшляйфе длиной 19,9 км, опередив Mercedes AMG-One со временем 6:35,183, установленным в 2022 году.

Наблюдая за бортовой телеметрией, пока Мюллер мчался на головокружительной скорости, часто можно было заметить 2+ боковых G. Электрический гиперкар словно шел по рельсам с огромным механическим сцеплением.

С ценой в 2,3 миллиона долларов США и ограниченным тиражом в 130 гиперкаров Evija, выпущенных в продажу, Lotus должен быть в состоянии производить больше величия почти так же быстро, как Evija, развивающая скорость 0–186 миль в час (0–300 км/ч) за 9,1 секунд...

Самым быстрым электромобилем в истории был специально созданный электромобиль под названием Volkswagen ID.R, который в июне 2019 года пробежал ошеломляющие 6:05.336. Он имел мощность всего 670 л.с. и скудную аккумуляторную батарею емкостью 44 кВтч, которой катастрофически не хватало и максимальную скорость 152 миль в час (245 км/ч) на самых быстрых прямых, Ромену Дюма все же удалось установить рекорд.

Абсолютным рекордсменом современной конфигурации Нордшляйфе является Тимо Бернхард, управлявший прототипом Porsche 919 Hybrid Evo в июне 2018 года. Он установил время, бросающее вызов физике, 5:19,546. Вы можете посмотреть его круг внизу статьи, поскольку слова просто не могут объяснить масштабы того, как выглядит результат 5:19 на Нюрбургринге. Думаю, размытость — лучший способ описать это. Это время круга, к которому опытный геймер даже не может прикоснуться, играя в Forza с отключенными повреждениями.



