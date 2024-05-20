У RAZR 50 Ultra будет телеобъектив на 50 Мп чем не может похвастаться Galaxy Z Flip 6.

Galaxy Z Flip 6 — это следующий раскладной телефон Samsung со складным экраном, о котором, скорее всего, будет объявлено во время мероприятия Galaxy Unpacked 10 июля 2024 года. Однако, похоже, что камеры телефона будут не столь впечатляющими, поскольку конкурирующие раскладушки у других брендов будут иметь камеры с более высоким разрешением.

Одним из таких телефонов является RAZR 50 Ultra от Motorola. Этот телефон имеет больший экран и специальную телеобъективную камеру с высоким разрешением.

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Согласно просочившимся изображениям и характеристикам Motorola RAZR 50 Ultra, телефон оснащен основной камерой на 50 МП с OIS и телеобъективом на 50 МП с OIS и 2-кратным оптическим зумом. Его селфи-камера использует сенсор на 32 Мп. Все эти камеры могут записывать видео в разрешении до 4K со скоростью 60 кадров в секунду.

Сообщается, что Galaxy Z Flip 5 будет иметь основную камеру на 50 МП с оптической стабилизацией изображения, сверхширокоугольную камеру на 12 МП и селфи-камеру на 10 МП. Все его камеры также могут записывать видео в разрешении до 4K со скоростью 60 кадров в секунду.

В то время как Samsung может предложить 2-кратный зум в сенсоре для оптического качества в Galaxy Z Flip 6, RAZR 50 Ultra, скорее всего, предложит 5-кратный зум оптического качества, используя тот же метод, что и Samsung.

Другие характеристики RAZR 50 Ultra включают 6,9-дюймовый экран POLED с частотой 165 Гц и разрешением Full HD+, 4-дюймовый верхний экран, процессор Snapdragon 8s Gen 3, 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ/512 ГБ встроенной памяти. Сообщается, что он питается от аккумулятора емкостью 4000 мАч, который поддерживает быструю зарядку 45 Вт и беспроводную зарядку.

Ожидается, что RAZR 50 Ultra скоро станет официальным и станет доступен во всем мире в июне, на месяц раньше, чем Galaxy Z Flip 6. Если эти отчеты точны, RAZR 50 Ultra выглядит лучше, чем Galaxy Z Flip 6.