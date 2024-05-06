Так же стали известны технические характеристики Realme GT Neo6.

Realme готовится к выпуску GT Neo 6, поскольку телефон появится в крупнейшем интернет-магазине Китая JD.com. Телефон уже доступен для предварительного заказа/регистрации, и одно изображение раскрывает основные характеристики телефона.

Согласно листингу, Neo 6 будет оснащен процессором Snapdragon 8s Gen 3, что сделает его первым телефоном Realme с флагманским чипсетом. Мы также ожидаем быструю зарядку мощностью 120 Вт и внутреннюю память объемом до 1 ТБ.

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Realme уже сертифицировала смартфон с зарядкой мощностью 120 Вт более месяца назад, и наши источники заявили, что устройство RMX3852 действительно было GT Neo 6 . Еще в апреле мы были очень удивлены, потому что у телефонов GT высшего уровня всегда была безумная скорость зарядки, например, 150 Вт и даже 240 Вт.

Чипсет Qualcomm также неудивителен, поскольку Realme уже пообещала быть верной платформе с искусственным интеллектом, которая немного более эффективна, чем Snapdragon 8 Gen 2, но все еще далека от нынешней флагманской SoC Snapdragon 8 Gen 3.