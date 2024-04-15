ChatGPT теперь позволяет вам получить доступ к чат-боту с искусственным интеллектом без создания учетной записи.

ChatGPT от OpenAI, основанный на генеративном искусственном интеллекте, стал популярным инструментом для многих. Он позволяет вести беседы на естественном языке для выполнения различных задач. До сих пор пользователям приходилось регистрироваться по электронной почте, номеру телефона или на таких платформах, как Google, Microsoft или Apple. Однако 1 апреля OpenAI объявила о выпуске ChatGPT 3.5 без необходимости входа в систему. Однако пользователи, не создавшие учетную запись, не смогут получить доступ к таким услугам, как голосовые разговоры и персонализированные инструкции. Тем, кто хочет использовать более новые версии, такие как ChatGPT 4 или DALL-E, все равно потребуется учетная запись.

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Вот как можно использовать ChatGPT без необходимости входа в систему:

– Откройте веб-браузер.

– Перейдите на сайт ChatGPT, введя www.chat.openai.com в адресную строку.

– Зайдя на сайт, нажмите на Начать новый чат, чтобы начать новый сеанс чата.

Теперь интерфейс отображается без возможностей входа в систему или создания учетной записи. Поскольку пользователи не вошли в систему, их сеанс начинается заново, без какой-либо истории предыдущих команд или запросов. Чтобы получить доступ к сохраненным чатам, пользователи должны войти в свои учетные записи. Чтобы начать новый чат, пользователи могут просто начать вводить текст в поле чата, расположенное внизу.

– После составления запроса или сообщения пользователи могут отправить его, нажав кнопку «Отправить» или клавишу ввода.

– После отправки GPT отвечает на основе доступных данных. Пользователи могут участвовать в нескольких сеансах без необходимости входа в систему или создания учетной записи.