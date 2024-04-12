MIIT приказал трем крупнейшим операторам связи искоренить американские технологии

Пекин приказал операторам связи, таким как China Mobile Ltd., заменить иностранные чипы в своих опорных сетях к 2027 году, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом. Как сообщает журнал, Министерство промышленности и информационных технологий издало директиву ранее в этом году, нанеся потенциальный удар по американским производителям микросхем Intel Corp. и Advanced Micro Devices Inc. Их акции упали примерно на 2% на предрыночных торгах в Нью-Йорке.

Контролер отрасли приказал трем крупнейшим государственным операторам мобильной связи, в том числе China Unicom и China Telecom Corp. , проверить их сети и определить сроки замены некитайских процессоров, сообщает газета. Представители трех операторов не сразу ответили на запросы о комментариях. Пекин ускоряет кампанию по искоренению американских технологий, отчасти для того, чтобы обойти растущие санкции США. Правительство приказало поддерживаемым государством учреждениям и корпорациям отказаться от iPhone, заставило фирмы отказаться от иностранных компьютеров и попросило производителей электромобилей придерживаться кремния местной разработки. Широкие скоординированные усилия активизировались в 2023 году с появлением таких национальных лидеров, как Huawei Technologies Co., что повысило вероятность появления местных альтернатив по всей цепочке поставок технологий.

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Директива в области телекоммуникаций отражает действия западных правительств по запрету использования сетевого оборудования Huawei, которое они считают угрозой национальной безопасности. Три государственных оператора связи Китая входят в число крупнейших поставщиков облачных услуг и центров обработки данных в стране, используя чипы американских поставщиков.