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Подержанный Mercedes EQS потерял половину своей стоимости всего за год
Сравнение цен новых и годовалых автомобилей.

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Владение электромобилем высокого класса всегда обходилось дорого, но новое исследование показывает, что финансовый удар, который вы понесете, может оказаться даже более значительным, чем вы ожидаете. Если вы ищете роскошный электромобиль, возможно, вы захотите пересмотреть покупку или рассмотреть возможность покупки подержанного.

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Громкое исследование американской компании iSeeCars показывает, что некоторые роскошные электромобили быстро теряют в цене. Возглавляет список самых быстро обесценивающихся автомобилей флагманский седан Mercedes-Benz EQS. Поразительно, но его стоимость падает почти вдвое за первый год владения, потеряв в среднем 65 143 доллара.

Модель

цена б/у за 1 год

Снижение цены через 1 год.

Разница между новым и бывшим в употреблении

Mercedes-Benz EQS

71 231 доллар США

-$65,143

-47,8%

Nissan LEAF

18 756 долларов США

-$15,786

-45,7%

Kia EV6

36 243 доллара США

-$18,081

-33,3%

Hyundai IONIQ 5

34 303 доллара США

-$16,805

-32,9%

Volkswagen ID.4

31 870 долларов США

-$15,609

-32,9%

Ford Mustang Mach-E

38 543 доллара США

-$16,364

-29,8%

Chevrolet Bolt EUV

23 320 долларов США

-$9,151

-28,2%

Chevrolet Bolt EV

22 229 долларов США

-$8,633

-28,0%

Tesla Model Y

42 649 долларов США

-$3,867

-8,3%

Tesla Model  Х

80 471 доллар США

-5993 доллара США

-6,9%

EQS не одинок в этом резком падении. Nissan Leaf занимает второе место. Интересно, что Kia EV6 замыкает пятерку лидеров, демонстрируя, что снижение стоимости не является исключительной проблемой европейских люксовых брендов.

Эти цифры вызывают у некоторых удивление. В конце концов, электромобили рекламировались как транспорт будущего; разве они не должны лучше сохранять свою ценность? Здесь могут сыграть роль несколько факторов, в том числе растущая конкуренция со стороны других производителей и быстрое развитие технологий в области аккумуляторов и систем зарядки. Многие средства массовой информации хотели бы, чтобы вы поверили, что потенциальное снижение интереса потребителей к полностью электрическим автомобилям может повлиять на эти цифры. 

Но не все так, как кажется. То же исследование показывает, что и Tesla Model Y, и Model X довольно хорошо сохраняют свою ценность. В некоторых случаях Model Y годовалой давности может стоить на рынке подержанных автомобилей дороже, чем совершенно новая. В этой ситуации мы можем прямо винить Tesla и ее усилия по снижению цен. Хотя цены на некоторые подержанные автомобили сейчас выше, чем на новые автомобили, год назад ситуация была иной: автомобили Tesla все еще падают в цене, но далеко не так сильно, как другие электромобили.

Если вам не терпится совершить революцию в области электромобилей с помощью первоклассной модели, подумайте о том, чтобы подождать и купить подержанную модель. Вы можете получить значительную скидку и избежать первоначального удара по амортизации. Покупая новый, внимательно присмотритесь к технологиям, спрятанным в автомобиле: хотя автомобиль может быть новым, аккумулятор и программное обеспечение могут отставать на несколько лет, и иногда это нарушает условия сделки.

 

#tesla #mercedes #chevrolet bolt ev #kia ev6 #nissan leaf
Источник: iseecars.com
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