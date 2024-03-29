«Яндекс» продает российские активы консорциуму местных покупателей.

Курьер службы доставки еды Яндекс Еда ждет отправки в Москве, Россия.

Фотограф: Андрей Рудаков/Bloomberg

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Yandex NV продлила до апреля сроки завершения первого этапа сделки на сумму 5,2 миллиарда долларов по продаже своего российского бизнеса, говорится в заявлении голландской компании.

Продажа активов, переговоры по которой заняли более года, открывает возможность Яндексу, зарегистрированному в Нидерландах с 2007 года, развивать некоторые международные проекты. В соответствии с соглашением, достигнутым в феврале, голландская компания продаст активы консорциуму покупателей, в который входят топ-менеджеры Яндекса в России, фонд, принадлежащий нефтедобывающей компании ПАО «Лукойл», и другие инвесторы. Цена в 475 миллиардов рублей делает эту сделку самой дорогой за пределами России.

«Яндекс» управляет самой популярной поисковой системой в России, а также владеет популярным приложением для заказа такси и платформой электронной коммерции в России. Российское подразделение обеспечило более 95% консолидированной выручки Яндекса за первые девять месяцев 2023 года, а также около 95% его консолидированных активов и сотрудников.

Сделка разделена на два этапа, сообщил Яндекс в феврале, заявив, что первый этап, как ожидается, будет завершен к 2 апреля. Срок продлен до 30 апреля, «чтобы дать время для выполнения оставшихся условий первого закрытия», сказала компания. «Мы ожидаем выполнения остальных условий до первого закрытия в ближайшие недели».

Согласно заявлению Комиссии по ценным бумагам и биржам США, на первом этапе «Яндекс» продаст консорциуму около 68% своих российских активов. Второй этап, который должен завершиться примерно через семь недель после первого закрытия, предусматривает передачу оставшейся доли в российских активах.