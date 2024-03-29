В ноябре он был признан виновным в мошенничестве и заговоре с целью отмывания денег.

Опальный бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид был только что приговорен к 25 годам тюремного заключения по решению Южного окружного суда Нью-Йорка. Судья Льюис А. Каплан объявил о своем решении сегодня утром.

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Как сообщает CNN, Бэнкман-Фрид выразил сожаление по поводу своих действий и людей, которым он причинил вред. «Было мучительно смотреть», — сказал он. «Клиенты не заслуживают такой боли». Он также признал, что ему, скорее всего, придется провести за решеткой долгое время. «Моя полезная жизнь, вероятно, закончилась», — сказал он. «Уже давно закончилась».

Судья Каплан изложил свои доводы в пользу вынесения столь сурового приговора бывшему золотому мальчику криптосообщества, предположив, что Бэнкман-Фрид может оказаться «в состоянии сделать что-то очень плохое в будущем». Приговор был вынесен «с целью лишить его возможности сделать это на значительный период времени».

Ожидается, что Банкман-Фрид подаст апелляцию на это решение. Его защита просила приговорить его к тюремному заключению на срок от 5 до 6,5 лет, ссылаясь на его «благотворительную деятельность и демонстрацию преданности другим». Команда также предложила проявить снисходительность на том основании, что жертвы будут возмещены, ссылаясь на январское слушание суда по делам о банкротстве , которое показало, что клиенты и кредиторы получат свои деньги обратно. Прокуроры, с другой стороны, хотели чего-то гораздо более жесткого. Они просили приговорить их к тюремному заключению на срок от 40 до 50 лет, «чтобы отразить серьезность преступлений подсудимого», заявил суду в начале этого месяца прокурор США Дэмиан Уильямс. Максимально возможное наказание составляло 110 лет.

SBF, как он сейчас печально известен, был арестован на Багамах еще в декабре 2022 года. Ему предъявлены семь обвинений, в том числе в электронном мошенничестве против клиентов FTX, в электронном мошенничестве против кредиторов Alameda Research, в сговоре с целью совершения электронного мошенничества против обеих организаций, в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами и сырьевыми товарами клиентов FTX и сговор с целью отмывания денег. Он был признан виновным по всем пунктам обвинения.

Суд длился один месяц, и прокуроры утверждали, что он использовал средства FTX, чтобы удержать на плаву родственную компанию Alameda Research. Кэролайн Эллисон, его бывшая подруга и генеральный директор Alameda, подтвердила это и признала, что совершила мошенничество от имени Бэнкмана-Фрида. С другой стороны, адвокаты обвиняемого пытались изобразить его как незадачливого ботаника-математика, который боролся с «силами, в значительной степени находящимися вне его контроля».

Аламеда заняла у FTX более $8 миллиардов, деньги были сняты со счетов, принадлежащих клиентам FTX. Банкман-Фрид утверждает, что узнал об этом только в 2020 году, но не предпринял никаких действий для защиты средств. Он выступил в суде и заявил , что глубоко сожалеет, что «не внимательно изучил» то, что происходит с обеими компаниями. FTX обанкротилась и подала заявление о банкротстве в 2022 году.

«Очевидно, что я совершил много ошибок. Я бы многое отдал за то, чтобы иметь возможность изменить это», — сказал он газете Нью-Йорк Таймс перед началом суда.