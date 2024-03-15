Возможно, что на некоторых рынках телефон появится под названием Poco F6.

Среди утечек о будущих процессорах Qualcomm для мобильных устройств появилась новая утечка, которая предполагает наличие двух будущих смартфонов, которые могут их использовать. Согласно недавнему отчету, Qualcomm, как ожидается, анонсирует свою новейшую SoC Snapdragon 8s Gen 3 наряду с Snapdragon 7+ Gen 3 на мероприятии 18 марта в Китае. Теперь утечка намекает на то, что новый телефон серии Redmi Note под названием Turbo, как ожидается, будет оснащен одним из недавно выпущенных процессоров. В сеть просочились более подробные сведения об этом загадочном телефоне, который, как говорят, на некоторых рынках будет переименован в Poco F6.

реклама

Информация поступила от известного информатора Digital Chat Station, который разместил сообщение на китайской платформе микроблогов Weibo. В сообщении приводятся характеристики устройства, о котором ранее ходили слухи, отмеченного как Redmi Note 13 Turbo и обозначенного как модель V2352A. Согласно более старому отчету , Turbo также будет переименован в Poco F6 на некоторых рынках.

Говоря о деталях Redmi Turbo, говорят, что он имеет некоторые характеристики «убийцы флагманов». Ключевыми среди них являются скоро анонсируемый SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. Сообщается, что процессор будет иметь одно ядро Cortex-X4 с тактовой частотой 3,01 ГГц, четыре ядра Cortex-A720 с тактовой частотой 2,61 ГГц и три ядра Cortex-A520 с тактовой частотой 1,84 ГГц.

Дополнительные сведения из этой утечки включают информацию о дисплее телефона. Источник утверждает, что телефон будет иметь 6,78-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5K. Дисплей также будет иметь максимальную частоту обновления 144 Гц, а также будет обеспечивать затемнение с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) на частоте 2160 Гц. Сообщается, что телефон «из коробки» работает под управлением Android 14, а это означает, что он должен работать под управлением пользовательского скина HyperOS от Xiaomi. Также есть информация об аккумуляторе Redmi Note 13 Turbo, который, по утверждению информатора, имеет емкость 6000 мАч и может заряжаться с помощью кабеля мощностью 80 Вт.

Подробности о переименовании телефона в Poco F6 противоречивы. Это главным образом связано с тем, что доступный в настоящее время Poco F5 оснащен SoC Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2, а это означает, что идеальным обновлением процессора была бы неизданная SoC Snapdragon 7+ Gen 3. Есть более высокая вероятность того, что Redmi Note 13 Turbo вместо этого может быть переименован в Poco F6 Pro, который, согласно недавней утечке, предлагает более привлекательный SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.