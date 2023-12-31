Apple добилась больших успехов в расширении игровых возможностей Mac в 2023 году благодаря синергии между программным обеспечением и чипсетами серии M.

Компьютеры Mac от Apple традиционно не славились своим игровыми качествами; вместо этого они заслужили репутацию надежных инструментов, на которые творческие люди и профессионалы полагаются при достижении цели. Однако это не помешало Apple попытаться изменить это восприятие, добившись заметных успехов в этой области.

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Ранее в этом году производитель iPhone представил игровой режим в macOS Sonoma. Этот режим максимизирует производительность системы, позволяя играм AAA работать как можно лучше. Конечно, говоря об играх AAA, мы не можем забыть переход на процессоры Apple M Series, который позволил компании выпустить консольные игры, такие как Death Stranding Хидео Кодзимы, игры Resident Evil от Capcom и другие.

В интервью Inverse исполнительный директор Apple Гордон Кеппел рассказал о том, как переход на Apple Silicon стал преобразующим изменением для компании.

В беседе с Рэймондом Вонгом из Inverse Кеппел сказал: «Теперь каждый Mac, поставляемый с Apple Silicon, может фантастически играть в игры ААА». И этот переход на «Apple Silicon изменил наши основные системы, которые получили огромный прирост графики с M1, M2, а теперь и с M3».

Для тех, кто незнаком: Apple представила расширенные графические возможности, такие как трассировка лучей, в линейке чипсетов M3, как это было с 3-нм процессором A17 Pro на моделях iPhone 15 Pro — это позволяет разработчикам улучшить точность графики на компьютерах Mac, что было проблемой для компьютеров Mac на базе процессоров Intel.

«Если вы посмотрите на линейку Mac всего несколько лет назад, там было сочетание как интегрированных, так и дискретных графических процессоров», — объяснил Мартин. «Это может усложнить процесс разработки игр. Потому что вам нужно рассмотреть несколько различных вариантов аппаратного обеспечения. Сегодня мы фактически полностью устранили это с помощью Apple Silicon, создав единую игровую платформу для iPhone, iPad и Mac», — добавил Мартин.

Помимо сосредоточения внимания на аппаратном обеспечении, Apple также заботится о том, чтобы у разработчиков была хорошая среда для создания (или переноса) игр на Mac. Леланд Мартин из Apple заявил, что унифицированный подход к аппаратному и программному обеспечению действительно помогает компании.

Во время WWDC 2023 Apple также представила новый инструмент переноса игр, который поможет разработчикам портировать свои игры для Windows на macOS, гипотетически позволяя пользователям Mac испытать больше игр, чем когда-либо прежде. И, конечно же, чтобы пользователи могли сразу увидеть преимущества, Apple объявила, что Death Stranding: Director's Cut, которая ранее была эксклюзивом для PS5, разработанным Кодзимой, выйдет на Mac.

Инструмент переноса игр Apple основан на Wine, популярном решении с открытым исходным кодом, которое оптимизирует программное обеспечение Windows для работы в операционных системах на базе Unix, таких как macOS и Linux. Кроме того, Apple позаботилась о том, чтобы инструмент портирования игр мог конвертировать DirectX 12 в Metal 3. DirectX — это API Microsoft, который обрабатывает рендеринг графики и звука на платформах Windows и Xbox и эквивалентен Metal 3 на macOS.

«Перенос вашей игры на Mac повысит ее производительность и позволит вам воспользоваться многими расширенными функциями Apple Silicon и аппаратного обеспечения Mac, включая такие функции, как MetalFX и расширенный динамический диапазон встроенных дисплеев Apple», — заявила компания в июне.

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