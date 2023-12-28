Очередные санкции от недружественных стран.





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Тайвань расширил список санкционированных товаров для России и ее союзника Беларуси, чтобы предотвратить использование тайваньских технологических товаров в военных целях. Этот шаг был сделан «в целях осуществления международного сотрудничества и предотвращения экспорта наших высокотехнологичных товаров для военных целей», заявило министерство экономики Тайваня. «Министерство экономики продолжает проводить обсуждения с профсоюзами и производителями для информирования о расширении экспортного контроля и предоставило производителям 30-дневный буферный период для подготовки к ситуации», — говорится в сообщении.

В «новый» список вошли 45 товаров и оборудования для производства полупроводников, а также некоторые химические вещества и лекарства. Тайвань является мировым лидером в производстве микросхем, и новые продукты пополняют список товаров, которые уже нацелены на индустрию микросхем. В министерстве также заявили, что новые санкции соответствуют тем, которые уже объявлены Европейским союзом (ЕС), США и другими странами. В докладе также отмечается, что ЕС, США и другие страны собрали обломки оружия с украинских полей сражений и составили «общий высокоприоритетный список» электронных и механических деталей и оборудования. Эти детали широко используются в коммерческих целях и могут быть использованы для изготовления оружия, отметили в министерстве, добавив, что заявки на экспортные лицензии «в принципе» не будут одобрены.

Тайвань контролирует экспорт товаров тайваньских производителей в Россию и Беларусь с марта 2022 года в соответствии с Вассенаарскими договоренностями. В прошлом году Тайвань расширил сферу экспортных ограничений до 57 товаров, включая компьютерную информацию, датчики, лазеры и аэрокосмическую продукцию.