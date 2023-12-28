Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Proxvosst
Новый ИИ изучает «историю вашей жизни», чтобы предсказать, чем она может закончиться
Основываясь на фактах из вашей жизни новый ИИ может предсказать болезни или даже смерть.

реклама

Представьте себе, что вы можете рассказать ИИ подробности о вашей жизни — о вашей работе, ваших привычках в еде, о том случае, когда вы сломали руку в 4 года, — и заставить его предсказать наиболее вероятные риски для здоровья таких людей, как вы.

реклама

Это звучит как чистая научная фантастика, но новое исследование показывает, что эта технология не так уж и далека от реальности. Если подумать, это не так страшно, как кажется.

Ученые уже давно проводят параллели между тем, как мы живем, едим и спим, и тем, как это влияет на наш риск преждевременной смерти или развития определенных заболеваний . Благодаря ИИ существующие данные обрабатываются быстрее и полнее.

Команда из Северо-Восточного университета, Технического университета Дании и Копенгагенского университета в Дании обучила свою систему искусственного интеллекта на данных шести миллионов датчан, чтобы проверить осуществимость такого рода системы прогнозирования.

Модель ИИ объединила различные факторы, например проблемы со здоровьем. ( Savcisens et al., Nature Computational Science , 2023 )


Они обнаружили, что те же методы обучения, которые лежат в основе моделей большого языка (LLM), используемых в таких ботах, как ChatGPT, также могут быть применены к жизненным событиям.

Вместо изучения связей между словами и предложениями ИИ выясняет связи между всем, что происходит в нашей жизни.

«Всю историю человеческой жизни в каком-то смысле можно рассматривать как гигантское длинное предложение множества вещей, которые могут случиться с человеком», — говорит Суне Леманн, специалист по данным из Технического университета Дании.

«Эта модель предлагает гораздо более полное отражение мира, в котором живут люди, чем многие другие модели».

Новая модель, получившая название life2vec, использует «пространства встраивания» – где чему-то в реальном мире придается математическая форма, которую может прочитать компьютер – для выявления связей между факторами здоровья, уровнем образования, уровнями доходов и всем остальным, что влияет на уровень смертности.

При проверке на известных причинах смерти ИИ оказался лучше, чем нынешние методы, в предсказании того, как и когда кто-то умрет – хотя по-прежнему существует множество событий, таких как автомобильные аварии, которые у модели нет шансов предвидеть.

ИИ также смог предсказать определенные аспекты личности , например, экстраверсию.

Усовершенствованные инструменты искусственного интеллекта, подобные этому, демонстрируют большой потенциал для выявления закономерностей, которые слишком сложны для понимания людьми, что означает лучшее понимание взаимосвязи между тем, как мы живем, и тем, насколько мы здоровы и благополучны.

Несмотря на эти успехи, исследователи призывают к осторожности: данные пока применимы только к датчанам и, таким образом, содержат в себе социально-демографическую предвзятость.

Команда также хочет, чтобы проблемы, связанные с конфиденциальностью и личными данными, были решены до того, как они будут использованы в реальных условиях.

«Несмотря на то, что мы используем прогнозирование, чтобы оценить, насколько хороши эти модели, этот инструмент не следует использовать для прогнозирования реальных людей», — говорит ученый-компьютерщик Тина Элиасси-Рад из Северо-Восточного университета.

«Это модель прогнозирования, основанная на конкретном наборе данных о конкретной популяции».

Исследование опубликовано в журнале Nature Computational Science.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

 

#наука #прогнозирование #life2vec #исследования ии
Источник: nature.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Самый большой телескоп в мире построят в 2028 году
Ученые впервые измерили частоту колебания человеческой клетки — и ее даже можно услышать
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Украине заметили новые Герани – дрон-камикадзе имеет защитное покрытие и реактивный двигатель
9
Один день на Марсе от камер марсохода НАСА
+
Кривонос: ВС РФ "накрыли" одну из крупнейших фабрик Украины, что стало серьёзным провалом СБУ
1
Русские войска заняли дачи к северу от Авдеевки и создали угрозу окружения АКХЗ с этого направления
3
Искусственный интеллект прогнозирует дату и риски смерти: точность современной алгоритмики удивляет
2
Производитель «Ланцетов» представил новый дрон-камикадзе «Изделие 55»
5
Российские войска провели одну из самых массированных атак на инфраструктурные объекты Украины
9
Специализирующаяся на кибербезопасности McAfee рекомендует удалить эти приложения со своих телефонов
1
The National Interest пытается привлечь внимание к разработке тяжелого дрона С-70 «Охотник»
3
Поставляемые в следующем году Су-57 будут оснащены двигателями второго этапа
+
Чудо-батареи из кремния: скоро электромобили смогут проехать 1000 км без подзарядки
2
Новый электрический внедорожник Huawei Aito M9 приносит много дисплеев и проекторы
1
Появилась информация о ценах на семейство Samsung Galaxy S24
+
К концу 2024 года США планируют взять на вооружение сразу 3 новые боевые машины
+
Компания-разработчик Ланцета представила новый дрон с четырьмя двигателями, неуязвимый для РЭБ
+
Масштабный проект расширения судоходства на реке Дон завершат в 2025 году
+
Ключевые различия между двумя приложениями ChatGPT и Microsoft Copilot
1
Вертолеты будут обследовать Лас-Вегас на предмет ядерной угрозы в новогоднюю ночь 2023 года
+
Первый восстановленный Ил-96-400Т совершил коммерческий полёт с грузом на борту
+
Иран казнил 4 человека за предполагаемые связи с израильской разведкой
1

Популярные статьи

США строят “лазерные сети", способные удерживать беспилотники в воздухе бесконечно долго
9
Ryzen 7 5800X3D на АМ4 vs Ryzen 7 7700X на АМ5 – почему новый сокет дороже и стоит ли переплачивать
52
Проверяем мое "Глубокомысленное аналитическое предсказание" на 2023 год и вангуем на год 2024-й
8
Малайзия испытывает серьезные проблемы с производством микросхем
+
Первая секретная миссия в космосе по добыче драгоценных металлов планируется в 2024 году
4
ATi Radeon HD 2900 XT 1Gb GDDR4 512bit и ещё 6 видеокарт в мою коллекцию
53
В США заявили, что Зеленскому пора на покой, пока Украина совсем не развалилась
6
Подводим итоги 2023 года — самые лучшие игры на ПК по оценкам геймеров, а не игровых журналистов
7
Бронепоезда в играх и реальной жизни
+
Обзор игры 23-летней давности Hitman: Codename 47
3

Сейчас обсуждают

DANYNAFIG
19:39
Лучше две воронки .
Это преступление не останется безнаказанным: МО РФ прокомментировало удар ВСУ по Белгороду
SMA
19:39
> Тут на вики ссылаются некоторые ватные кремлеботы можешь на меня сослаться и передать им что они долбоебы... как и ты ;)
Белгород подвергся обстрелу со стороны ВСУ
SMA
19:37
ссылка на вики?!? Трусикер, как то на тебя кастрация плохо на моск повлияла
Белгород подвергся обстрелу со стороны ВСУ
Дмитрий Маслов
19:36
А айфоны делают в Китае. И что дальше? Один продал, другой купил. На этом все.
Российские потребители отказываются от смартфонов Samsung и Apple – бренды вылетели из первой тройки
seedkls
19:34
странно, а в тестах на ютубе обычно 30-45 на низких на А54, но на высоких те же 30фпс с просадками до 20, что как мне кажется похвально
Российские потребители отказываются от смартфонов Samsung и Apple – бренды вылетели из первой тройки
Сергей Медведев
19:32
Бла бла бла лучше, выше, быстрее - намеряны создать. Но в составе с углеролом и специальный полимер. Вас не утомили эти Остапы и Паниковские? Термоядерные реакции существовали до того как появилс...
Чудо-батареи из кремния: скоро электромобили смогут проехать 1000 км без подзарядки
Евгений Бесчастнов
19:30
Вот же круто, а зачем ? (С) Играть то не во что, одни ремейки :)
PlayStation 5 Pro будет в 3 раза быстрее PlayStation 5 и мощнее видеокарты GeForce RTX 4070
Дмитрий Маслов
19:30
Ой, тролль вылез из дремучего леса, в котором вообще никакой промышленности нет. Да и лес то продан почти весь за океан :) а рычит, заметте, как грозно
Российские потребители отказываются от смартфонов Samsung и Apple – бренды вылетели из первой тройки
Umid Xaydarov
19:26
она независимая украинская журналиста. вот же путин и её купил ай маладца ахахахах . ведь нет смысла за рф топить украинке , не выгодно и по деньгам мешьше. ты вреш что то
Белгород подвергся обстрелу со стороны ВСУ
Игорь Гурьянов
19:26
Когда то была Aty Radeon X2600XT на 256G, выбрал именно на 256Gb так как она шла на GDDR4 в отличии от 512Gb которая шла на GDDR3 еще и с пассивным охладом от MSI
ATi Radeon HD 2900 XT 1Gb GDDR4 512bit и ещё 6 видеокарт в мою коллекцию
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем