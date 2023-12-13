Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Proxvosst
Исследователи соединили ткань человеческого мозга с электроникой
Это достижение может привести к созданию кремниевых чипов, наполненных нейронами.

реклама

В исследовании, опубликованном в журнале Nature Electronics ( подведение итогов которого опубликовано в журнале Nature ), подробно описан «гибридный биокомпьютер», сочетающий в себе выращенную в лаборатории ткань человеческого мозга с традиционными схемами и искусственным интеллектом. Система, получившая название Brainoware, научилась распознавать голоса с точностью 78 процентов. Однажды это может привести к созданию кремниевых микрочипов, слитых с нейронами.

реклама

Brainoware сочетает в себе органоиды мозга — кластеры человеческих клеток, полученные из стволовых клеток, преобразованные в заполненные нейронами «мини-мозги» — с обычными электронными схемами. Для этого исследователи поместили «один органоид на пластину, содержащую тысячи электродов для подключения мозга к электрическим цепям». Схемы, обращаясь к органоиду мозга, «переводят информацию, которую они хотят ввести, в структуру электрических импульсов».

Затем ткань мозга обучается и взаимодействует с технологией. Датчик в электронном массиве обнаруживает реакцию мини-мозга, которую расшифровывает обученный алгоритм машинного обучения. Другими словами, с помощью ИИ нейроны и электроника сливаются в единую (на данный момент чрезвычайно простую) биомашину, решающую проблемы.

Исследователи научили систему компьютерного мозга распознавать человеческие голоса. Они обучали Brainoware на 240 записях разговоров восьми человек, «преобразовывая звук в электрический для передачи в органоид». Органическая часть по-разному реагировала на каждый голос, генерируя образец нейронной активности, который ИИ научился понимать. Brainoware научилась распознавать голоса с точностью 78 процентов. 

Команда рассматривает эту работу как скорее доказательство концепции, чем что-то, имеющее практическое применение в ближайшем будущем. Хотя предыдущие исследования показали, что двумерные культуры нейронных клеток могут делать аналогичные вещи, это первый пробный запуск с использованием обученного трехмерного набора клеток головного мозга человека. Это может указывать на будущее биологических вычислений, в котором «скорость и эффективность человеческого мозга» породят сверхмощный ИИ. (Что может пойти не так?)

Арти Ахлувалиа, биомедицинский инженер из итальянского Пизанского университета, считает, что эта технология проливает больше света на человеческий мозг. Поскольку органоиды мозга могут дублировать центр управления нервной системой так, как не могут простые клеточные культуры, исследователь считает, что Brainoware (и дальнейшие достижения, которые он может породить) помогает моделировать и изучать неврологические расстройства, такие как болезнь Альцгеймера.

Проблемы причудливой технологии протокиборгов включают сохранение живых органоидов, особенно при переходе в более сложные области, где ученые в конечном итоге захотят их использовать. Клетки мозга должны расти в инкубаторе, что может оказаться более сложной задачей при использовании более крупных органоидов. Следующие шаги включают изучение того, как органоиды мозга адаптируются к более сложным задачам, и их разработку для большей стабильности и надежности.

рекомендации
ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

 

#исследования #киборги #органоиды мозга #brainoware
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Разработан гибридный компьютер, использующий человеческие нейроны и электронное оборудование
Океан может стать источником добычи урана
Клетки человеческого мозга, соединенные с компьютером, научились распознавать речь
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Официально назван лучший фильм 2023 года - и это не Барби
3
Украина станет первой страной в мире, которая получит новые десантные машины Caracal от Rheinmetall
15
Что чувствуют пилоты после полета на истребителе F-35
+
Холода и евротрейдеры осушают украинские газохранилища
2
Новый ракетный двигатель призван заменить попавшие под санкции российские РД-181
3
Грядет революция в зарядке аккумуляторов
1
Российские оружейники разрабатывают инновационный гиперзвуковой снайперский комплекс
4
Глава Rapidus считает, что японская полупроводниковая промышленность сможет ликвидировать 20-летнее отставание от лидеров
2
Внедорожник Cybertruck не смог заехать на холм
9
Безопасные облачные решения в Европе: как избежать конфликта с CLOUD Act
+
Астрономы обнаружили редкую солнечную систему планетарного резонанса, удаленную на 100 световых лет
3
Samsung готовит прорывные наушники с искусственным интеллектом
1
Российские ученые создали «суперклей» для ремонта дорог
7
Tesla и NHTSA объявили о необходимости отзыва всех проданных компанией автомобилей в США
+
Starfield получит поддержку AMD FSR 3 и Intel XeSS в 2024 году
1
Электромобили скоро могут стать дешевле автомобилей с двигателями внутреннего сгорания
1
Xiaomi тестирует загадочный телефон с перископической камерой с зумом 3,2x75 мм
+
Исследователи впервые наблюдали деление космического ядра
+
Apple тестирует ключевое изменение безопасности iOS, чтобы помешать ворам iPhone
+
Австрийцы заключили контракт с немцами на модернизацию ПВО ближнего радиуса действия
+

Популярные статьи

Считаем стратегические бомбардировщики США вместе с зарубежными экспертами
5
6 причин, почему репозитории Linux не лучший источник софта
44
ТОП-7 причин моей нелюбви к iPhone и другой технике Apple
40
Как китайские производители обманывают с характеристиками: рассмотрим на примере мышки ZK-M88 Gaming
5
Почему X-37B считают самым «загадочным» беспилотником США
+
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 9
4
Caliban - самый неоднозначный ТТ в игре World of Tanks
13
Рассматриваем оптоволокно под китайским микроскопом
2
Россия применит тактическое ядерное оружие, но не допустит принятия Украины в НАТО — EurAsian Times
7
Кадыров высказался об избиении его сыном поджигателя Корана
82

Сейчас обсуждают

Александр Караваев
11:44
Зекам говоришь? Они и есть передовая, которые гибнут за такого долпооба как ты, что бы ты жил в мире и спокойствии.
Илон Маск согласился, что Украина потеряет Харьков, Одессу и другие территории, если не сядет за стол переговоров
Иван Горыныч
11:44
Меняем один новый танк Т80 на один дрон хохла. Может кто-то не в теме, но Т80 исправно кушает авиакеросин в объемах 1:2 к основному боевому танку Т-90М где дешёвое ДТ.🤣🤣🤣🤣🤣
Российские предприятия уже готовятся к полному процессу производства танков Т-80
Артём Николаев
11:41
На ФЫ-35 хайп прошёл как на озоновые дыры, графен и NFT. Нужна новая тема. Теперь с ИИ.
Три мировые державы приступают к разработке истребителя шестого поколения
Александр Караваев
11:41
Отдан приказ ВВП что бы не спешили в крынках с выбиванием. Перемалывают медленно всё резервы ВСУ. Наши парни гибнут, но не забывайте что гибнет ВСУ и их больше наших парней.
Илон Маск согласился, что Украина потеряет Харьков, Одессу и другие территории, если не сядет за стол переговоров
Иван Горыныч
11:39
Самое уникальное что проделала армия за последний год, это взяла Бахмут за 8 месяцев, но и сдала Ростов за пару дней.
ВКС России продолжили наносить удары по военной инфраструктуры ВСУ
Илья Тихонов
11:37
а что там за текст на скриншоте? не понимаю свинячий язык
6 причин, почему репозитории Linux не лучший источник софта
Артем Хлопов
11:36
Ну по одной простой причине, как юзер десктопных дистрибутивов я не хочу ебаться в этих пакетах и занимался жонглированием письками. Почему другие оси работают почти адекватно из коробки, а дистрибути...
6 причин, почему репозитории Linux не лучший источник софта
Илья Тихонов
11:36
нормальный человек не будет ставить yum-поделия(если это конечно не требования компании)
6 причин, почему репозитории Linux не лучший источник софта
Андрей Иванов
11:36
спасибо ссср за запасы
Российские предприятия уже готовятся к полному процессу производства танков Т-80
Иван Горыныч
11:35
85% территории Украины сегодня контролирует хохол 🤣😂🤣🤣
Холода и евротрейдеры осушают украинские газохранилища
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем