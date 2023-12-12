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Xiaomi — один из брендов смартфонов, который продает больше всего оборудования по всему миру, наряду со своими суббрендами Redmi и POCO. Среди миллионов пользователей, разбросанных по разным странам, довольно много владельцев старых моделей китайской фирмы, но немногие знают, что их смартфоны перестанут получать поддержку программного обеспечения, начиная со следующего года.
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Обычно при выпуске мобильного телефона производитель решает, в течение скольких лет он будет получать обновления для операционной системы Android с соответствующим уровнем настройки. При этом устройства, оставшиеся без поддержки, компания группирует в так называемый список EOS. Последний раз регистрацию продлевали месяц назад, а именно 21 ноября 2023 года.
Ниже представлен список мобильных телефонов Xiaomi, Redmi и POCO, которые со следующего года больше не смогут получить доступ к большему количеству исправлений программного обеспечения и новым прошивкам. Другими словами, они не получат доступа к новой версии MIUI и тем более HyperOS.
Телефоны, которые не обновляются до HyperOS:
Xiaomi
Xiaomi Mi 10
Xiaomi Mi 10 Pro
Xiaomi Mi 10 Ultra
Xiaomi Mi 10T
Xiaomi Mi 10T Pro
Xiaomi Mi Note 10
Xiaomi Mi Note 10 Lite.
Redmi и Redmi Note
Redmi 8A Dual
Redmi 9
Redmi 9A
Redmi 9C
Redmi 10X
Redmi 10X 4G
Redmi 10X Pro
Redmi Note 8
Redmi Note 8T
Redmi Note 9
Redmi Note 10 5G
Redmi K30 5G Speed
Redmi K30i 5G.
POCO
POCO X3 NFC
POCO F2 Pro.