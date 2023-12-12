Список моделей телефонов которые не дотягивают до HyperOS 1.0.

Xiaomi — один из брендов смартфонов, который продает больше всего оборудования по всему миру, наряду со своими суббрендами Redmi и POCO. Среди миллионов пользователей, разбросанных по разным странам, довольно много владельцев старых моделей китайской фирмы, но немногие знают, что их смартфоны перестанут получать поддержку программного обеспечения, начиная со следующего года.

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Обычно при выпуске мобильного телефона производитель решает, в течение скольких лет он будет получать обновления для операционной системы Android с соответствующим уровнем настройки. При этом устройства, оставшиеся без поддержки, компания группирует в так называемый список EOS. Последний раз регистрацию продлевали месяц назад, а именно 21 ноября 2023 года.

Ниже представлен список мобильных телефонов Xiaomi, Redmi и POCO, которые со следующего года больше не смогут получить доступ к большему количеству исправлений программного обеспечения и новым прошивкам. Другими словами, они не получат доступа к новой версии MIUI и тем более HyperOS.

Телефоны, которые не обновляются до HyperOS:

Xiaomi

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi Mi Note 10 Lite.

Redmi и Redmi Note

Redmi 8A Dual

Redmi 9

Redmi 9A

Redmi 9C

Redmi 10X

Redmi 10X 4G

Redmi 10X Pro

Redmi Note 8

Redmi Note 8T

Redmi Note 9

Redmi Note 10 5G

Redmi K30 5G Speed

Redmi K30i 5G.





POCO

POCO X3 NFC

POCO F2 Pro.