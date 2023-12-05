С помощью кольцевого лазерного аппарата ученые из Технического университета Мюнхена (TUM) добились революционной точности измерения вращения Земли.

Исследователи из Технического университета Мюнхена (TUM) достигли революционной точности измерения вращения Земли с помощью усовершенствованного кольцевого лазерного аппарата в Геодезической обсерватории Ветцель в Германии. Более двух десятилетий было посвящено созданию прибора, который недавно был оптимизирован для повышения его точности.

Ось вращения Земли демонстрирует асимметрию из-за своей неоднородной формы, что приводит к переменным скоростям вращения, вызванным динамическим взаимодействием твердых и жидких компонентов. Чтобы уловить эти нюансы, команда разработала кольцевую лазерную систему, состоящую из четырех зеркал внутри резонатора. Этот закрытый корпус, наполненный гелием и неоном, сохраняет стабильный путь луча, несмотря на колебания температуры.

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По мере вращения Земли движение устройства изменяет траектории лучей, в результате чего лазерные лучи по часовой стрелке и против часовой стрелки проходят разные расстояния. Это несоответствие, проявляющееся в частотах световых волн, создает измеримую тактовую ноту. Эксперимент проводится внутри герметичного контейнера, изолирующего воздействие вращения Земли от внешних воздействий.

Недавние усовершенствования аппарата позволили проводить измерения с беспрецедентной точностью — точностью до девяти десятичных знаков, что эквивалентно доле миллисекунды в день. В течение двухнедельного периода наблюдались колебания вращения Земли в диапазоне шести миллисекунд. Примечательно, что эти обновления позволяют сократить интервалы измерений — до трех часов.

Эксперимент намеренно вводит асимметрию, что побудило к четырехлетним усилиям по точному моделированию и устранению этих эффектов. Такой тщательный подход гарантирует, что измерения не будут нарушены непреднамеренными воздействиями.

До появления лазерных систем измерения вращения Земли зависели от звезд или спутниковых данных, что создавало дополнительные сложности. Лазерный кольцевой аппарат не зависит от таких эталонов, обеспечивая еще более точные данные о вращательных колебаниях.

«Колебания вращения важны не только для астрономии, они также крайне необходимы нам для создания точных моделей климата и лучшего понимания погодных явлений. И чем точнее данные, тем точнее прогнозы», — сказал профессор Ульрих Шрайбер, который руководил проектом в Обсерватории TUM.

Шрайбер, возглавляющий проект в TUM, подчеркивает более широкие последствия этих результатов. Точность, обеспечиваемая этой передовой технологией, способствует более надежным прогнозам в различных научных областях.