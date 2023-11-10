Фотография была сделана 12 февраля 2023 года астронавтом МКС с помощью цифровой камеры Nikon D5.

Один из астронавтов на борту Международной космической станции (МКС) запечатлел призрачный череп во время полета над пустыней Сахара. Изображение, которым поделилась Земная обсерватория НАСА, на самом деле представляет собой вулканический кратер. Эта вулканическая кальдера имеет глубину тысячи метров и диаметр от 6 до 8 километров. Большая часть дна огромной ямы покрыта слоем белой соли, известной как натрон, которая представляет собой смесь карбоната натрия, бикарбоната натрия, хлорида натрия и сульфата натрия. Более того, черные дыры, образующие глаза и нос призрачного черепа, на самом деле представляют собой высокие шлаковые конусы, образовавшиеся вокруг жерл вулканов.

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Череп расположен среди гор Тибести, самого высокого горного массива Сахары на высоте 2450 метров. Горы считаются одним из самых отдаленных и изолированных уголков планеты. Несмотря на суровую окружающую среду, горы Тибести являются домом для огромного биоразнообразия, включая лисиц, газелей, африканских диких кошек и несколько видов птиц. Это также исконная земля полукочевого народа Тубу.