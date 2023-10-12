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Honda создала новое электронное сцепление, делающее левый рычаг мотоцикла ненужным
Honda E-Clutch позволяет водителю не отвлекаться на переключение передач превращая по необходимости МКПП в АКПП.

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Когда дело касается мотоциклов, традиции и технологии часто противоречат друг другу. Идея мотоцикла без сцепления может вызвать дрожь у гонщиков, которые ценят тактильную связь между человеком и машиной. Однако компания Honda, пионер в расширении границ мотоциклетного спорта, представила новаторское решение, направленное на преодоление этого разрыва.

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Познакомьтесь с системой «E-Clutch», замечательной смесью очарования старой школы и передовой автоматизацией, предлагающей гонщикам возможность использовать или отказаться от рычага сцепления.

Honda уже много лет является непоколебимым сторонником полностью автоматических коробок передач с двойным сцеплением для мотоциклов. Эта технология, обычно встречающаяся в автомобилях, может похвастаться шести- или семиступенчатой коробкой передач, оснащенной двумя сцеплениями с электронным управлением. Она обещает плавное переключение передач и плавное сохранение мощности. Водители могут выбирать между полностью автоматическим режимом или ручным управлением, что похоже на переключение передач на спортивном автомобиле.

Несмотря на то, что DCT обеспечивает удобство и точность, он также приводит к эмоциональному диссанансу: прощай, рычаг сцепления на левом руле и прощай рычаг переключения передач на левой ноге. Это предложение нравится не всем гонщикам. Мотоциклисты, как правило, склонны быть консервативными, когда дело доходит до принятия новых идей. Для некоторых отсутствие рычага сцепления относит мотоцикл к сфере скутеров — тревожная ассоциация. Кроме того, рычаг сцепления — это не просто деталь; для некоторых это портал к захватывающим поездкам.

Система E-Clutch от Honda меняет правила игры. Это «первая в мире система автоматического управления сцеплением для многоступенчатой механической коробки передач мотоцикла». Благодаря E-Clutch водители могут использовать свою любимую механическую коробку передач и рычаг сцепления так же, как всегда, испытывая традиционное очарование мотоцикла. Если же гонщики решат отдохнуть от работы со сцеплением, система E-Clutch легко возьмет бразды правления в свои руки. Она управляет запуском, остановкой, переключением вверх и вниз таким образом, который Хонда описывает как «более естественный, чем ручное управление сцеплением водителя». Если вы дотронетесь до рычага сцепления, вы вернете контроль; в противном случае мотоцикл обеспечивает плавную и легкую езду.

Honda E-Clutch компактна, легка и спроектирована так, чтобы легко интегрироваться, не требуя значительных модификаций существующих компоновок двигателей. Хотя модернизация может быть сложной из-за ее тесной связи с электронным блоком управления мотоцикла (ECU), Honda стремится со временем внедрить эту инновацию в свои «FUN-модели мотоциклов». E-Clutch предлагает более непринужденный и удобный подход к езде на мотоцикле. 

Эта инновационная система предназначена для широкого круга гонщиков. Новички могут ездить, обретая уверенность, не ставя себя под угрозу из-за недостатка навыков работы со сцеплением. Опытные гонщики по-прежнему могут время от времени покататься на заднем колесе, включив рычаг сцепления, когда появится настроение. Это гармоничный союз традиций и инноваций в мотоспорте.


Хотя Honda не объявила официальную дату выпуска системы E-Clutch, она представляет собой захватывающий шаг на пути к поиску баланса между проверенными временем практиками мотоциклетного спорта и привлекательностью современных технологий.

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#honda #мото #акпп #e-clutch #сцепление
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