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На огромные контейнеровозы ставят паруса, чтобы сделать их более экологичными
Ради сокращения выбросов углекислого газа на большие корабли возвращают паруса.

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Судоходная отрасль, ответственная за транспортировку около 90% мировых товаров, оказалась под пристальным вниманием из-за ее значительного вклада в глобальные выбросы углекислого газа, которые оцениваются в 3% в год, что превосходит даже годовые выбросы Японии. Отрасль сталкивается с растущим давлением необходимости сократить выбросы углекислого газа, вызванное проблемами изменения климата и изменениями в законодательстве.

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Многообещающее решение предполагает возрождение ветровой технологии — старинного метода использования энергии ветра для приведения в движение кораблей. Представьте себе большие вертикальные крылья, напоминающие крылья Боинга 747 на палубе корабля, оснащенные подвижными закрылками, управляемыми компьютеризированными датчиками. Эти крылья оптимизируют скорость и направление ветра, значительно снижая зависимость корабля от топлива и сокращая выбросы углекислого газа. 

«Судоходство в некотором роде уникально», — говорит Гэвин Оллрайт, генеральный секретарь Международной ассоциации ветроходов (IWSA), некоммерческой торговой организации, которая выступает за использование ветровых двигателей в коммерческом судоходстве. С древности корабли использовали чистую и бесплатную энергию ветра, «затем мы подверглись карбонизации, а теперь возвращаемся к нулевому уровню выбросов углерода».

Возобновление интереса к ветроэнергетическим установкам началось в начале 2010-х годов, когда около 30 крупных коммерческих судов в настоящее время экспериментируют с различными ветровыми технологиями. Лидеры отрасли, такие как Maersk и NYK, входят в число пионеров, и ожидается, что в ближайшее время к этой тенденции присоединятся еще до 20 судов. Эти суда служат испытательными полигонами для определения коммерческой жизнеспособности ветровой тяги.

Одно из примечательных испытаний включало модернизацию 751-футового балкера Pyxis Ocean жесткими парусами, известными как WindWings. Эти шарнирно-сочлененные крылья из стекловолокна и металла высотой 123 фута создают подъемную силу и приводят корабль в движение с помощью силы ветра. Во время модернизации корабль достиг скорости до 16,2 узла (18,6 миль в час), при этом WindWings работал при минимальной мощности двигателя корабля. Потенциал использования энергии ветра очевиден.

Судоходная отрасль сталкивается с законодательными изменениями, направленными на сокращение выбросов. В 2024 году Международная морская организация (ИМО) будет классифицировать суда на основе их грузоподъемности и выбросов CO2 на морскую милю, требуя от судов с низким рейтингом принятия корректирующих мер или столкнувшись с эксплуатационными ограничениями. Система торговли выбросами Европейского Союза будет также охватывать морскую отрасль, заставляя грузоотправителей платить за выбросы углекислого газа. 

Хотя переоснащение судов ветровыми технологиями может потребовать значительных инвестиций: в среднем от 3 до 4 миллионов долларов на судно стоимостью 100 миллионов долларов, сторонники утверждают, что это оправданные затраты.

Однако для окупаемости первоначальных инвестиций в модернизированные суда может потребоваться от семи до десяти лет, что потенциально отпугивает коммерческих операторов. Будущие корабли, специально построенные для использования ветровых технологий и более чистого топлива, могут значительно сократить период окупаемости, сделав движение с помощью ветра более привлекательным.

Более того, использование более чистых видов топлива, таких как аммиак и метанол, в сочетании с ветровыми технологиями может еще больше снизить выбросы и эксплуатационные расходы. Поскольку отрасль исследует эти альтернативы, использование энергии ветра представляет собой многообещающий шаг на пути к более экологичному будущему общеизвестно загрязняющей окружающую среду судоходной отрасли.

Кроме того, это могло бы возродить старые маршруты клиперов, которые вышли из моды, потенциально изменив глобальные торговые маршруты.

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#корабли #паруса #судоходство
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