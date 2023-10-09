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Northrop Grumman поставит новые умные снаряды для ВМС США
Новый снаряд сможет автоматически наводиться на движущиеся цели и корректировать свой путь.

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Поскольку эра интеллектуального оружия продолжается, компания Northrop Grumman получила контракт ВМС США на разработку нового самонаводящегося 57-мм артиллерийского снаряда для средней артиллерийской установки Mk110 Naval Gun Mount, используемой на боевых кораблях прибрежной зоны.

Новый снаряд сможет автоматически наводиться на движущиеся цели.

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Если посмотреть старые фильмы или кинохронику морских боев, они, как правило, напоминают стальной дождь с постоянными выстрелами и летающими снарядами. Сегодня ситуация изменилась, поскольку основные военно-морские силы гораздо больше полагаются на точность, а не на чистую огневую мощь. Вместо массированных залпов гигантских снарядов, начиненных фугасной взрывчаткой, выпущенных в надежде, что один из них упадет достаточно близко к цели и причинит какой-то ущерб, цель в настоящее время состоит в том, чтобы выстрелить одним снарядом, наполненным небольшим количеством взрывчатки, предназначенным для того, чтобы приземлиться именно там, где он может принести больше всего пользы – или больше всего вреда, в зависимости от вашей точки зрения. 

Этот подход «один выстрел – одно поражение» лежит в основе нового 57-мм снаряда, разрабатываемого компанией Northrop. Новый снаряд использует датчики самонаведения для захвата и наведения даже на небольшую, быструю и маневренную цель. Кроме того, взрыватель может самостоятельно выбирать режим бесконтактного или точечного взрыва для достижения максимального эффекта.

В результате получается снаряд, который можно стрелять на большую дистанцию, и при этом он может поражать и уничтожать цель, независимо от того, как она маневрирует, чтобы уклониться. При этом новый снаряд сможет это сделать без каких-либо доработок существующей палубной пушки.

«Наши новые 57-мм управляемые боеприпасы поистине инновационны в своей способности идентифицировать, отслеживать и наводиться на цель», — сказал Дэйв Файн, вице-президент по системам вооружения компании Northrop Grumman

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#оружие #вмс сша #northrop grumman #вмс #снаряды
Источник: news.northropgrumman.com
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