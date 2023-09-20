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Первый закон Ньютона неправильно интерпретировали на протяжении 300 лет из-за ошибки перевода
Часть закона инерции была искажена, во время перевода работы Исаака Ньютона с латыни на английский язык.

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Исаак Ньютон и его книга «Математические принципы естественной философии», где он описал свои три знаменитые аксиомы. 

В 17 веке английский физик и математик Исаак Ньютон постулировал естественные законы, управляющие движением на Земле и во всех небесных телах во Вселенной, — основы, известные как три закона Ньютона. Это закон инерции, закон силы и закон действия и противодействия.

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Три аксиомы движения были подробно описаны в «Philosophiae Naturalis Principia Mathematica»(Математические принципы естественной философии ), трактате, состоящем из трех томов, написанных на латыни, поскольку он был нацелен исключительно на университетскую аудиторию, знакомую с математикой и астрономией.

Теперь, спустя почти 300 лет после публикации последнего тома, в 1726 году, Дэниел Хук, философ из Технологического института Вирджинии (США), обнаружил ошибку перевода с латыни на английский в первом законе Ньютона, ошибку, вызвавшую неверные интерпретации последних поколений физиков и философов.  

По словам Хука в своем исследовании, Ньютон первоначально писал в своей работе о законе инерции, что «всякое тело продолжает сохранять состояние покоя или равномерного и прямолинейного движения, за исключением той степени, в которой оно вынуждено изменить свое состояние под действием сил». 

Однако при переводе текста с латыни на английский не все публикации сохранили первоначальную идею аксиомы и словосочетание «кроме меры» (nisi quatenus) перевели выражением «если только», как это было в случае с популярным переводом Эндрю Мотта 1729 года.

Из этого, говорит Хук, возникли интерпретации, подобные интерпретации Брайана Эллиса, другого исследователя работ Ньютона, который в своем переводе перефразировал аксиому, гласящую: «Всякое тело, не подверженное действию сил, продолжает находиться в состоянии покоя или равномерного движения по прямой линии».

Хотя эта ошибка перевода кажется весьма незначительной,будучи сформулированным таким образом, первый закон породил у некоторых экспертов идею о том, что Ньютон действительно верил, что во Вселенной существуют объекты, свободные от внешних сил, которые на них действуют, а это не так. Вдобавок теперь нам доподлинно известно, что гравитация и темная энергия доминируют в каждом уголке космоса. 

Величайшая работа Исаака Ньютона состояла из трёх томов. Все они были написаны на латыни.

В заметке в Scientific American Роберт ДиСалле, историк физики из Западного университета Онтарио, говорит, что из-за этой ошибки перевода в последние годы некоторые философы пришли к выводу, что аксиомы Исаака Ньютона полностью противоположны теории Альберта Эйнштейна, которая объясняет, что гравитация на самом деле является следствием искривления пространства-времени и что нет ни одного тела, которое могло бы избежать ее.

Джордж Смит, философ из Университета Тафтса и эксперт по рукописям Ньютона, думает так же. По мнению эксперта, «цель первого закона — сделать вывод о существовании силы», поскольку в то время не считалось само собой разумеющимся, что объектам для перемещения требуется сила.

По этой причине Хук предлагает новый парафраз закона инерции, более соответствующий тому, что первоначально имел в виду английский физик, то есть относящийся ко всем телам: «Каждое изменение в состоянии движения тела происходит вследствие приложенных сил».

Первое издание книги «Philosophiae Naturalis Principia Mathematica», содержащее аннотации и исправления, сделанные самим Ньютоном, находится в библиотеке Рена Тринити-колледжа в Кембридже, Соединенное Королевство.

Второй закон Ньютона, известный как закон силы, гласит: «Изменение движения прямо пропорционально приложенной движущей силе и происходит вдоль прямой линии, вдоль которой действует эта сила».

Эта аксиома устанавливает, что существует прямая и пропорциональная связь между силой, приложенной к телу, его ускорением и направлением движения. Так, например, когда человек сильнее пинает футбольный мяч, тот и пролетит дальше.

Между тем в третьем законе, названном законом действия и противодействия, Ньютон указывает: «при всяком действии всегда возникает равное и противоположное противодействие, а это значит, что взаимные действия двух тел всегда равны и направлены в противоположные стороны».

Это значит, что когда одно тело оказывает силу на другое, последнее отвечает реакцией того же направления и величины, но в противоположном направлении. Классический пример: два человека тянут одну и ту же веревку в противоположных направлениях, и она остается в одной и той же точке.

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#философия #математика #ньютон
Источник: cambridge.org
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