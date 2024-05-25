Самовоспламеняющиеся аккумуляторы на Tesla и других электромобилях очень трудно потушить обычными методами пожаротушения, и их приходится обливать водой гораздо дольше, чем обычно. Однако подобные инциденты случаются нечасто.

В своем последнем отчете о воздействии на окружающую среду Tesla опровергает устойчивый миф о том, что электромобили загораются направо и налево, который многие сторонники ICE car используют в комментариях и аргументах.

Оказывается, что на каждый миллиард миль, пройденных в США, транспортные средства загораются почти в 60 раз (жарковато стало), в основном из-за автомобилей, работающих на газе (а у вас есть?) поскольку электромобили занимают гораздо меньшую долю рынка.

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Для сравнения, по данным Tesla, только 7 ее автомобилей загораются на миллиард миль пути, что почти в 9 раз меньше, чем в среднем по США.

Это похоже на опубликованный в то же время рейтинг безопасности не очень безопасного автопилота, согласно которому система в 10 раз "безопаснее", чем среднестатистический водитель в США. Верим.

Конечно, пожары в электромобилях, хотя и случаются реже, гораздо труднее потушить из-за химического состава аккумуляторов, который часто приводит к самовозгоранию.

Сама Tesla признает, что для тушения возгорания аккумулятора требуется до 8000 галлонов воды (у каждого ведь найдется в багажнике 8000 галлонов воды), и что распыление должно производиться как можно ближе к элементам аккумулятора.