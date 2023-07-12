Пока господин Зеленский деланно возмущается, что Украину очередной раз обманули с её членством в НАТО, бывший помощник хозяина Овального кабинета в Вашингтоне Джон Болтон назвал переговоры в Вильнюсе о принятии Украины в североатлантический альянс пустой тратой времени. Своим мнением он поделился во время эфира английской радиостанции LBC.
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Источник фото: ria.ru
"Не поднимать этот вопрос" и "Эти слова для Украины должны были быть сказаны Западом" тоже можно считать его мнением. Ведь согласно знаменитой пятой статье устава, нападение на одного члена военно-политического блока означает нападение на всех. И погружаясь в историю альянса можно сделать однозначный вывод: страны, имеющие нерешённые территориальные споры и ведущие с кем-то войну, никогда не были приняты в блок.
Не забыл бывший советник по национальной безопасности кинуть камень и в европейских союзников Америки: Германию и Францию, имевших возможность проголосовать при каденции Джорджа Буша-младшего о принятии Украины по ускоренной процедуре в НАТО. И если бы тогда так было сделано, никакого бы СВО не случилось.
Но теперь этот делать уже категорически поздно, констатировал Болтон.