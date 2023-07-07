Сегодня белорусский президент Александр Лукашенко в Минске провёл встречу с зарубежными и местными масс-медиа. Он ответил на вопросы как журналистов из РФ и Белоруссии, так и из США, Британии и Саудовской Аравии и иных стран.
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И не удивительно, что вопросы касались текущей ситуации на Украине, часть ответов на которые получились в виде прогнозов, порой не очень благоприятных для последней. Но всё в руках украинской власти, как считает белорусский лидер, точнее от правильности принятых решений. В случае же негативного исхода украинское государство просто перестанет существовать.
Источник фото: uz.sputniknews.ru
Так например Лукашенко напомнил, что у ВСУ есть большие стратегические запасы вооружения и боеприпасов, ещё вовсе не задействованные. Но если Зеленский примет роковое решение и пустит их на ЛБС перед саммитом НАТО в Литве для показного успеха на короткий промежуток времени, то лобовая атака украинских сил будет попросту поглощена и рассеяна.
Тем более российская армия действует в полном соответствии с учебниками по стратегической обороне, когда на передовой находится необходимое количество живой силы и техники, а у последней всегда есть существенный запас снарядов и запасных частей.
То как только начнётся массированное украинское наступление, то оно просто захлебнётся, а самые боеспособные подразделения сточатся об неприступные зубы российской обороны и будут просто перемолоты, заявил Лукашенко. А дальше последует незамедлительная контратака, имеющая замысел отсечь Украину от Чёрного моря. И если всё так и произойдёт, то с государственностью Украины будет покончено, резюмировал белорусский президент.